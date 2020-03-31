Академик РАН: Паника вокруг коронавируса является необоснованной

Паника, созданная вокруг нового коронавируса, является необоснованной. Но необходимо максимально ограничить распространение эпидемического процесса. Такое мнение высказал академик РАН Валентин Покровский.

По его словам, гриппом болеют миллионы людей, поэтому он является более опасным. Избежать различных эпидемий невозможно, уверен специалист. "COVID-19 не опаснее гриппа и других ОРВИ", - объяснил Покровский.

А врач-инфекционист с 40-летним стажем Наталья Толоконская написала в соцсетях, что паника разрушает иммунитет, а нарастание интенсивности циркуляции вируса работает на человека, быстро повышая популяционную иммунную защиту. "Это сразу снизит риски осложнений и смерти", - уверена Толоконская. Нужны определенные ограничения, но в рамках здравого смысла.