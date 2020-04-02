Утверждены правила оформления больничных для граждан от 65 лет на карантине

Кабмин утвердил правила оформления листков нетрудоспособности для работающих пенсионеров, вынужденных соблюдать режим самоизоляции в период нахождения на карантине в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно документу, люди старше 65 лет могут уйти на двухнедельный больничный, поскольку попадают в основную группу риска.

"Указанные временные правила распространяются на граждан, соблюдающих режим самоизоляции по месту жительства, месту пребывания, фактического нахождения, в том числе - жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках", - говорится в документе.

Больничные листы можно будет оформить с 6 по 19 апреля 2020 года на 14 календарных дней в форме электронного документа. Пособие по временной нетрудоспособности будет выплачено Фондом социального страхования единовременно и в полном объеме в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного больничного.

На текущий момент в России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2814 случаев заражения, выздоровели 211 человек, умерли 27 пациентов - большинство из них пожилого возраста. Ранее премьер Михаил Мишустин рекомендовал людям старшего поколения оставаться дома и без крайне необходимости не выходить на улицу.