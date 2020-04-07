Благовещение: главный урок праздника в 2020 году

Поразительно, на какие глубокие размышления может сподвигнуть нас праздник Благовещения именно в апреле 2020 года, в условиях самоизоляции и карантина. Есть время оценить, а что такое свобода? Потакание своим желаниям, своим физическим потребностям, своему ego? Или нечто базовое - богоданный дар человеческой воли? А, может, как полемически восклицал святой Феофан Затворник, наш порыв на свободу - это бегание за радугой и еще хуже - попытка схватить призрак? Ведь "куда ни киньтесь, всюду вы будете окружены такими же свободами, как и ваша, равноправными вашей". И ваша свобода будет всегда ограничиваться этими чужими свободами . или вашей же ответственностью, и вашей же любовью - к ближнему, к дальнему. Ну и, наконец, почему именно праздник Благовещения народ четко связывал с темой свободы? Причем, связывал так жизнеутверждающе и радостно?

Но прежде чем мы начнем искать ответы на эти вопросы, исследуя праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, стоит понять, как его праздновали, и что же мы отмечаем седьмого апреля?

Слово "Благовещение" когда-то в сознании русского человека было не просто радостным, оно вмещало в себя такие чувства, как ликование, обретение надежды, возрождение к жизни, восторг свободы. Благовещение настолько полюбилось народу, что в честь праздника слагались стихи, пословицы, легенды. Благовещенье по значимости сравнивали с Рождеством и Пасхой - "три раза в год солнце играет - на Рождество, Благовещенье и Пасху". Приговаривали, что "на Благовещенье и Пасху даже грешников в аду не мучают, выходит им на Благовещение с Пасхой отдохновение и свобода от мук". Освобождали в честь праздника и должников, сидящих в тюрьме, об этом сообщает знаменитый этнограф Дмитрий Зеленин.

В праздничный день не принято было работать, говорили: "на Благовещение девица косу не плетет, а птица гнезда не вьет". С птицами связан и красивый обычай праздника.

"Благовещенье - птиц на волю отпущенье", - читаем у Владимира Даля. Этнограф Зеленин так рассказывал о происхождении народной традиции: "Должно думать, что обычай освобождения птичек введен нашими тюремными затворницами, когда они, услаждая свое заключение пением звонко-голосистых пленниц в течение зимы, выпускали их на волю в светлый праздник, когда выпускали из тюрьмы виновных и должников. Я знаю много примеров, что русские девушки собирают складчину на тот самый предмет, чтобы откупить несколько клеток и выпустить птичек на волю. Какая должна быть радость для освободительниц!".

Древний обычай был запечатлен и в народных песенках-веснянках, и даже нашим гением Александром Сергеевичем. Помните?

В чужбине свято наблюдаю

Родной обычай старины:

На волю птичку выпускаю

При светлом празднике весны.

Я стал доступен утешенью;

За что на Бога мне роптать,

Когда хоть одному творенью

Я мог свободу даровать!

По форме - детская простота, но как точно схвачена суть события, чувства человека, дарующего другому Божьему созданию свободу. А еще в "детском стишке" Пушкин формулирует закон духовной жизни: "Надо благодарить Бога за то, что Он дает шанс сделать добро, вернуть кому-то, то что Он нам даровал - свободу!".

Такой вот глубинный смысл носил этот народный обычай. И дальше момент, чрезвычайно важный для нас сегодняшних: хрестоматийная "Птичка" была написана 24-летним гением во время южной ссылки в Кишиневе, в ссылке, которая доставляла Пушкину немало страданий, а сама служба там была просто ненавистной. Пройдет семь лет, и трехмесячное вынужденное затворничество уже во время холерного карантина станет для зрелого, 31-летнего поэта не просто временем невероятного творческого подъема, но и временем внутреннего роста, созревания. "Скажу тебе (за тайну) что я в Болдине писал, как давно уже не писал", - признается поэт в письме к Плетневу, 9 декабря 1830 года. Перечитайте написанное в Болдинскую осень, и я уверена, вы почувствуете: такой творческий подъем может быть только результатом величайшей внутренней свободы, причем, осознанной внутренней свободы! Принципиально важно: выходит, есть свобода - внешняя, всегда призрачная, всегда неизбежно ограничиваемая, а есть свобода - свойство духовное, над которой не властен никто. И вот эта свобода, кстати, неразрывно связанна и с ответственностью. Ответственность перед юлижними, дальними. Ответственностью перед Родиной. И с любовью - к ближним, дальним…

Помните?

Два чувства дивно близки нам -

В них обретает сердце пищу -

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам…

Написано тогда же, в Болдинскую осень…

Но вернемся к освобождению милых птах. Обычай красивый, но, к сожалению, не для всех пернатых он заканчивался радостно. Уже в XIX веке раздаются голоса публицистов, требующих остановить алчных торговцев, массово отлавливающих птиц и содержащих их в тесных клетках до самого Благовещения. Измученные птахи, выпущенные в праздник на волю, часто потом сразу гибли. Поэтому сегодня к возрождению народной традиции экологи призывают относиться без фанатизма. И то верно - главное в празднике Благовещения не птицы, и не народные обычаи. А что?

И тут пора обратить внимание на само слово "Благовещение": имея в своем составе два корня "благая" и "весть", оно вроде бы сходно по смыслу с выражением "благая новость". Но не так все просто! Смотрите, новости бывают плохими, хорошими, а бывают настолько важными, ведущими к чему-то новому, поворотному в нашей жизни, что для них есть специальное слово "весть", родственное и созвучное глаголу "вести кого-то куда-то". Наши предки в отличие от нас, захлебывающихся в информационных потоках и фокусирующихся на новостях отрицательных, тонко чувствовали градацию: вот просто новость, вот известие, а вот весть. И среди этой значимой вести выделяли одну, особенную - благую весть: было в ходу раньше такое слово - "благовестие". И было отдельное слово "Благовещение", причем именно так, с заглавной буквы. Чувствуете разницу? Кстати, греческое звучание выражения "благая весть" знает каждый: "eu" - благо, "ggelein" - возвещать. Евангелие - "euaggelion", благая весть, благовестие о спасении человечества от власти смерти и греха. Так вот, специальным словом "Благовещение" называлась особая благая весть - весть, которую принес Деве Марии архангел Гавриил.

Вспомним, что Мария - долгожданный ребенок праведных Иоакима и Анны, была посвящена Богу. С трех до четырнадцати лет Мария жила при храме. По обычаю того времени, после достижения четырнадцатилетия Мария больше не могла оставаться там: Она должна была либо вернуться к родителям, либо выйти замуж. Праведные Иоаким и Анна к тому времени умерли, но когда священники решили выдать Марию замуж, Она сказала, что дала обет Богу остаться навсегда Девой. Тогда священники обручили Ее с дальним родственником, восьмидесятилетним старцем Иосифом, для того, чтобы он оберегал Марию, заботился о Ней. Иосиф Обручник, как и Дева Мария, происходил из рода царя Давида, хотя был человеком небогатым и добывал хлеб плотницким ремеслом. И вот наступает великий момент в жизни Марии - Благовещенье. Господь посылает архангела Гавриила к Деве Марии, с тем, чтобы он сообщил Ей благую весть. Войдя к Марии, архангел сказал: "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами". Юная Мария, смутившись, размышляла, что бы это значило, а архангел продолжал: "Не бойся, Мария, Ты обрела благодать у Бога! Ты "зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус. Он будет велик и будет Сыном Всевышнего!". Понятно смятение юной девушки, в недоумении Мария спрашивает: "Как это возможно, если я мужа не знаю?" И Ангел отвечает: "Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; потому и родившийся наречется Сыном Божьим". И тут, внимание, важно! Мария отвечает: "Да будет Мне по слову твоему". Это полная отдача себя в руки Божьи. Святые учат: Боговоплощение было бы так же невозможно без свободного человеческого согласия Богородицы, как оно невозможно без творческой воли Бога.

Христиане всего мира каждый день не раз повторяют слова этой благой вести. Православные в молитве "Богородица, Дево радуйся!", католики - в Ave Maria ("Радуйся, Мария"). Чувство радости - ключевое в Благовещении. Архангел Гавриил, благовествуя Деве Марии о рождении у Нее Богомладенца, принес весть не просто о зачатии Христа, то есть Спасителя, но весть о Воплощении Бога в человеческом естестве. И в день Благовещения мы празднуем чудо и тайну этого надмирного события! И в молитвах дня праздника Благовещения так часто звучит "радуйся", что все чувствуют себя окрыленными. Так что крылаты не только птицы. Не только быстролетные ангелы. Крылата радость, крылата наша надежда. Крылата и радостна благая весть о том, что в наш мир приходит Спаситель, дарующий людям свободу, самую высшую из всех свобод - свободу от смерти и греха. С праздником!