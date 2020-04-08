"Спасла дисциплина": Профессор рассказала о жизни Китая во время карантина

Как китайцы пережили самый сложный период карантина, связанный с эпидемией COVID-19? Рассказ Дэн Цзюнь, профессора-слависта из Харбина о жестких порядках во время во время изоляции, об уличных комитетах, нарушителях дисциплины и взаимопомощи в условиях социального кризиса.

На китайских улицах ни души

Самое трудное время у нас пришлось на неделю празднования китайского Нового года. Именно тогда в городе Ухань началась эпидемия. Я с мужем и сыном в то время была в Малайзии. Почуяв неладное, мы раньше срока прилетели домой. За два дня до объявления карантина.

Особенно тяжелым был февраль - тогда пришло четкое понимание того, что наше спасение - это оставаться дома и практически ни с кем не общаться. С начала эпидемии Китай разделили на категории опасности. Самыми опасными районами признали Ухань, провинции Хубэй и Хейлунцзян.

Почему далекая от очага эпидемии провинция Хэйлунцзян получила первую категорию тревожности? Дело в том, что жители Уханя хлынули из города буквально за несколько часов до того, как власти приняли решение закрыть город. Многие поехали в наши регион, решив, что это далеко от опасной зоны и немного жителей, по местным меркам .

Люди полагали некоторое время переждать, а потом спокойно вернуться домой. Но все пошло по другому сценарию. Власти приняли единственно верное решение - ввести жесткий карантин во всей стране.

Главную и самую разумную роль в этой национальной драме сыграли наши ЖЭКи и созданные уличные комитеты - в каждом жилом квартале. С конца января мы не выезжаем из своего микрорайона. В феврале и марте можно было часами смотреть в окно и не видеть на улице ни одного человека.

Нас спасла дисциплина. В уличные комитеты направили руководящих работников их органов власти, которые и организовали там всю работу. Мы могли выходить в супермаркет и аптеку - один раз в два дня и не более чем на два часа. Продавцы были в масках, перчатках, очках и халатах из плотной ткани.

Всем нужно было на специальных порталах зарегистрироваться по номеру паспорта с указанием телефона. С этого портала тебе приходит разрешение на поход в магазин.

В начале карантина не хватало медицинских масок, но сейчас дефицита нет. Если ты заболел, звонишь в свой комитет, специальные люди увозят в фильтрационный медицинский пункт, там тебя осматривают, и врачи принимают решение, где и как лечить.

Месяцы с бывшими женами

Карантин объявили внезапно, и многих он застал врасплох. Санитарная "решетка" опустилась очень резко и многих захлопнула там, где они были. Есть молодые люди, которые вообще не умеют готовить. Они весь февраль жили на лапше быстрого приготовления и других полуфабрикатах. Курьерские службы по доставки еды стали работать только в марте.

Сейчас курьеры еду привозят не в квартиру, а на ближайший КПП возле дома. И ты сам ее забираешь оттуда. Тем, кто не может, помогают волонтеры. По моим ощущениям, брошенных людей нет. Можно заказать еду и самое необходимое своим родным и друзьям, которые живут в других районах и даже городах.

Эта драма проверила всех. Думаю, что по сценариям, написанным жизнью в условиях жесткой изоляции, снимут не один интересный фильм.

Например, такая история. Мужчина поехал встречать Новый год к детям от первого брака, там была и его первая жена. Люди цивилизованно договорились, что праздник встретят вместе. В итоге несколько месяцев людям с не самыми лучшими взаимоотношениями надо прожить под одной крышей.

На похороны не выпускают: три недели назад умер мой бывший студент, его хоронил брат, а жена не смогла с ним проститься, ее карантин застал в другом районе Харбина.

Перед врачами становились на колени

2 марта начались онлайн-уроки у школьников и студентов. Обучение пошло нормально, наш институт русского языка все занятия проводит по интернету. Мы друг друга видим, слышим, спорим и дискутируем между собой.

Две наших преподавательницы уехали отдыхать во Вьетнам. Они до сих пор там, но духом не упали, ведут занятия по Skype. От тоски спасает телевидение, где рассказывают о подвигах наших врачей. Со всего Китая в центр эпидемии было направлено около 50 тысяч медработников.

Многие из медиков там проработали по полтора месяца и только недавно стали возвращаться обратно. Я без слез не могла смотреть на их уставшие лица. Как самоотверженно они лечили и ухаживали за больными людьми, по 12-14 часов проводили в памперсах, в тяжелых защитных костюмах и специальных масках.

Когда спасители в белых халатах уезжали из провинции Хубэй, их провожали толпы людей, многие становились на колени, плакали, кланялись им до земли.

По телевизору часто показывают концерты. Популярные в стране артисты поднимают дух народа, многие программы и ток-шоу записывают удаленно. Более востребованы стали интеллектуальные программы: для любителей стихов древних китайских поэтов, путешественников и знатоков географии. Открылись онлайн-курсы китайской медицины, живописи, декламации. У меня из российского телевидения показывает только канал "Спас", смотрю его с удовольствием.

Многие обмениваются рецептами, люди начали готовить даже самые сложные блюда, на которые раньше не было времени…

Парикмахерская - синоним счастья

Мне, как женщине, было дискомфортно, что я не могла сходить в парикмахерскую. Недавно мне пришло сообщение от моего мастера, что могут только подстричь. Я позвонила им, сказав, что не могу в зеркало видеть седину. Они сжалились надо мной, красили волосы в коридоре, где камер нет.

Нарушителей режима у нас очень жестко наказывают. Бывало, что какой-нибудь начальник не хотел носить маску. Порой до драк доходило. Это все показывали по телевизору. Такие герои сразу получали порцию общественного порицания. Их даже в полицию отвозили и выписывали солидные штрафы.

Один такой "умник" летал на футбольный матч в Европе, вернулся домой, не соблюдал карантин и заразил много людей. Теперь ему грозит реальный тюремный срок.

Какой урок я вынесла из этого образа жизни? Главное - это человеческие отношения. Самое ценное - это твоя семья, друзья, когда ты не один - уже не страшно.

Наш коллектив преподавателей русского языка Хэйлунцзянского университета очень дружный, мы постоянно общаемся. Один преподаватель из Биробиджана остался здесь, мы ему помогаем. Юра стал для нас родным человеком.

Моей любимой России и всему миру я искренне желаю быстрее победить эту пандемию. Поверьте Китаю, с ней можно справиться! Нам всем поможет только дисциплина и грамотные действия. И еще юмор. Это настоящий спасательный круг в этой ситуации.

Справка "РГ"

Дэн-Цзюнь, доктор филологических наук, профессор, долгие годы была директором института русского языка Хэйлунцзянского университета. Ее все зовут Ия. Её отец китаец, а мама сербка.

Ия входит в число ста лучших преподавателей Китая, она переводила важные переговоры, известные советские и российские фильмы. Награждена российским орденом Дружбы.