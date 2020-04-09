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09.04.2020 10:32
Рубрика: Легковые авто

World Car of the Year: названы лучшие автомобили в мире

Текст: Константин Руссов
Фото: Константин Руссов Фото: Константин Руссов
Фото: Константин Руссов

Обычно объявление победителей премии "Всемирный автомобиль года" проходит в марте на автосалоне в Женеве.

В этом году мотор-шоу пришлось отменить. Можно было бы огласить результаты на международной выставке в Нью-Йорке, но её проведение перенесли с апреля на конец августа, поэтому организаторы решили проблему по-современному: церемония прошла в онлайн-режиме.

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Мировым автомобилем года стал большой кроссовер Kia Telluride, имеющий в своём активе множество престижных наград. Скорее всего, первое место Telluride многим покажется странным, хотя бы по той причине, что модель можно купить только в США и Канаде. Но это решение жюри, и к тому же победителей не судят. Напомним, за первое место с корейским SUV спорили две модели Mazda.

Лучшим городским автомобилем по версии жюри World Car of the Year стал кроссовер Kia Soul EV. Лучшим с точки зрения дизайна признан Mazda3.

Радуемся за Porsche Taycan, который взял две номинации: "Лучший спорткар" и "Лучший премиум-автомобиль".

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