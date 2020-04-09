World Car of the Year: названы лучшие автомобили в мире

Обычно объявление победителей премии "Всемирный автомобиль года" проходит в марте на автосалоне в Женеве.

В этом году мотор-шоу пришлось отменить. Можно было бы огласить результаты на международной выставке в Нью-Йорке, но её проведение перенесли с апреля на конец августа, поэтому организаторы решили проблему по-современному: церемония прошла в онлайн-режиме.

Мировым автомобилем года стал большой кроссовер Kia Telluride, имеющий в своём активе множество престижных наград. Скорее всего, первое место Telluride многим покажется странным, хотя бы по той причине, что модель можно купить только в США и Канаде. Но это решение жюри, и к тому же победителей не судят. Напомним, за первое место с корейским SUV спорили две модели Mazda.

Лучшим городским автомобилем по версии жюри World Car of the Year стал кроссовер Kia Soul EV. Лучшим с точки зрения дизайна признан Mazda3.

Радуемся за Porsche Taycan, который взял две номинации: "Лучший спорткар" и "Лучший премиум-автомобиль".