Создатели сериалов и кино обсудили проблемы отрасли в связи с коронавирусом

В Москве прошла онлайн-дискуссия на тему "Как изменится производство кино и сериалов в связи с пандемией COVID-19?" в рамках Союзного государства. Участники дискуссии, среди которых был белорус Алексей Троцюк, поговорили, с какими проблемами столкнулись производители кино и сериалов в связи с пандемией.

Модератор дискуссии - президент Фонда АРТ Александр Акопов - предложил к обсуждению три основные темы: работа с увеличившейся аудиторией онлайн-сервисов, способы ее удержания; ситуация с источниками финансирования отрасли; производство киноконтента.

В наиболее выгодном положении сейчас находятся онлайн-платформы. Как отметила генеральный директор продюсерского центра "Яндекс.Студия" Ольга Филипук, "сейчас мы получаем ту аудиторию, которую бы, наверное, долго приобретали с помощью маркетинговых инструментов".

Говоря о новом опыте, продиктованном ситуацией, а именно - цифровой премьере российского фильма "Спутник", намеченного на 23 апреля, Ольга отметила, что digital-площадки теперь пользуются большим спросом, благодаря приросту аудитории.

И если сейчас аудиторию еще можно привлечь животрепещущими темами (на первом месте среди онлайн-просмотров по-прежнему стоит фильм "Заражение"), то предъявить свежий проект на эту тему в ближайшее время никто из производителей не сможет. К тому же, как метко подметил основатель видеосервиса START ("Содержанки", "Холоп", "Текст", "Шторм", "Сторож", "СуперБобровы", "Отель "Белград") белорус Алексей Троцюк, чтобы появилось осознанное и значительное произведение на эту тему, должно пройти некоторое время. Фильмы о трагедии 11 сентября 2011 года в США были сняты далеко не по горячим следам. "Каких-то быстрых действий для профессионального контента не требуется, все равно мы никого не обгоним, - сказал Алексей Троцюк. - Я бы порекомендовал сейчас сосредоточиться на контенте, который находится в прошлом, там надо искать тот опыт, который нам сейчас пригодится, найти какие-то параллели. Настоящее описывать сложно, мы только сядем его обсуждать, а утром оно окажется совершенно другим, уже с какими-то новыми вводными и новыми потрясениями. Либо наоборот с позитивными вещами, и то, чего мы боялись, станет неактуальным".

Что касается производства, то сейчас все проекты, в основном, находятся в вынужденном простое, теряется драгоценное время, многие весенне-летние съемки придется отменять.

Александр Акопов посоветовал простой выход из этой ситуации - всего лишь поменять летнюю натуру на зимнюю. Вполне возможно, что во многих случаях подобная мера может даже пойти на пользу проектам. "Мы все-таки живем в стране, где восемь месяцев в году зима. Лето довольно редкое явление в наших краях".