"Холоп" продан в Китай, "Стрельцов" - в Сербию, "Калашников" - в Корею

Подведены первые итоги работы наших кинематографистов на рынке контента EFM, что прошел в рамках 70-го юбилейного Международного Берлинского кинофестиваля.

Два главных посыла - таковы: фестивальная и деловая программа киносмотра в Берлине продемонстрировала большой интерес к России (только в различных программах "Берлинале" 13 участников, имеющих отношение к нашей стране), и отечественное кино покажут в 35 странах мира. Если говорить языком цифр, наши участники провели более 600 встреч. Более 50 проектов от 25 ведущих российских производителей и дистрибьюторов контента было представлено на двух объединенных стендах: Created in Moscow - организован Московским экспортным центром при поддержке правительства Москвы и "Роскино", который работал при поддержке министерства культуры России.

"РГ" выделила пять наиболее успешных договоров по сделкам российских кинокомпаний в Берлине.

1. "Холоп" - в Китае

"Холоп" Клима Шипенко, самый кассовый фильм в истории российского кино, посмотрят в Китае - компания "Централ Партнершип" продала права крупнейшей китайской платформе iQiyi. Компания заключила сделки и по другим проектам: спортивная драма "Стрельцов" выйдет в прокат в Прибалтике и Сербии, спортивная драма "На острие" - в Прибалтике и Германии, а жители Италии, Швейцарии и Австрии увидят фильм на местных интернет-платформах.

Права на военную драму "Подольские курсанты" купили дистрибьюторы из Японии и Южной Кореи. Кроме того, на кинорынке завершены продажи хоррора "Яга. Кошмар темного леса", который вышел в прокат 27 февраля этого года. На данный момент права проданы в более чем 60 стран мира, а конкретно на кинорынке в Берлине были закрыты территории Японии, Южной Кореи и Польши. В компании также отметили интерес закупщиков к масштабным проектам "Чернобыль. Бездна" Данилы Козловского производства компаний "Нон-Стоп Продакшн" и DK Entertainment и "Серебряные коньки" (совместный проект "Централ Партнершип", группы компаний ГПМ КИТ, Студии "ТРИТЭ" Никиты Михалкова и "Кинослово"). Компания анонсирует сделки по этим проектам позднее.

2. "Спутник" вышел на орбиту

Art Pictures Distribution представила на рынке четыре проекта - фильмы "Вторжение" и "Лёд 2" (производства Art Pictures Studio и Водород), "Спутник" (Art Pictures Studio, Водород и Hype Films) и "Пальма" (Марс Медиа Энтертеймент и Амедиа Продакшн плюс сопродюсер Окко Studios).

Первый показ фильма Егора Абраменко "Спутник" состоялся как раз на EFM для международных партнеров. Среди зрителей были представители крупнейших дистрибьюторских компаний Canal+, Wild Bunch, WellGo, Amazon. На данный момент Art Pictures Distribution финализирует переговоры и в ближайшее время объявит о сделках. В Берлине закупщикам был впервые представлен и "Лёд 2" Жоры Крыжовникова. Фильм собрал на показе дистрибьюторов из Филиппин, Японии, Бразилии, Испании и Китая. "Лёд 2" продолжает успешно идти в прокате в Германии, Великобритании и на Кипре - общие международные сборы картины составляют более $ 500,000. В ближайшее время фильм также выйдет в прокат в США, Канаде и Израиле. Продолжается и международный прокат фантастического фильма "Вторжение" Фёдора Бондарчука - в Германии, Великобритании, Австрии, Кипре, Израиле, США, Канаде и Швейцарии. В конце февраля стартует прокат в Латинской Америке. По итогам EFM была подтверждена сделка с крупнейшим в Польше телехолдингом Polsat, который также приобрел права на фильм "Селфи". По фильму "Пальма" уже получены совместные предложения по работе. Первые сделки планируется подписать в рамках Каннского кинорынка.

3. "Калашников" поедет в Корею и Польшу

ГК "Планета Информ" продолжила продажи картин "Кома", "Робо" и "АК-47", а также представила новый проект "Бывшая" от продюсеров хоррора "Невеста". По проекту "Кома" компания закрыла территории Германии, Франции, Италии, Испании, Малайзии, Турции, США, Кореи и Японии, и ведет переговоры по Ближнему Востоку и Латинской Америке. Комедия "Робо" была продана в страны Ближнего Востока, ведутся переговоры о продаже прав на территорию США. Компания также продала права на дистрибуцию проекта "АК-47" (у нас фильм вышел под названием "Калашников") в Корею и Польшу и ведет переговоры с Германией, Великобританией и США.

4. Российский "Урфин Джюс…" покажут в Британии

Компания Wizart подписала соглашения о дистрибуции фильма "Урфин Джюс возвращается" (производство студии "Мельница") на территории Великобритании, Болгарии, Южной Кореи и ряда стран Латинской Америки. В Великобритании лента выйдет уже в апреле 2020 года - за релиз картины на территории Соединенного Королевства отвечает Signature Entertainment, один из ведущих британских дистрибьюторов. В Болгарии дистрибьютором картины выступит Pro Films, а прокатом на территории Латинской Америки займется компания Snap TV. Партнером Wizart в Южной Корее выступит BoXoo Entertainment. Исполнительный продюсер компании Владимир Николаев рассказал о том, что подписано соглашение с компанией Miraj Group - владельцами кинотеатральной сети в Индии, о дистрибуции третьей и четвертой части франшизы "Снежная Королева" на территорию Индии.

Группа компаний "Рики" представила новый анимационный фильм "Финник". Он пока находится в производстве. Приключенческая комедия для семейной аудитории о непутевом домовом по имени Финник будет готова к концу 2021 года, и уже вызвала большой отклик у кинотеатральных дистрибьюторов из разных стран. В Берлине были заключены сделки на территории Болгарии и Румынии. Red Carpet Studio представила байерам полнометражный 2D-анимационный фильм "Пугашки" - спин-офф одноименного сериала на ранней стадии разработки. Студия также обсуждает сделки по анимационным сериалам "Космический Доктор Кот" и "Рогач и Моргач" на территории Франции и Израиля.

5. Отечественные постпродакшн-компании впервые на EFM

Впервые на российских стендах работали компании, которые оказывают услуги пост-продакшн. Это - Main Road Post, создающая визуальные эффекты, известная работой над проектами "Сталинград", "Особо опасен", "Притяжение", "Вторжение" и другими. Студия представила зарубежным продюсерам свои наиболее успешные кейсы. А также - студия Flysound - одна из первых в мире, изначально спроектированных и построенных для работы в формате Dolby Atmos. Компания, специализирующаяся на производстве звука в кино, музыке, телевизионной продукции, также работала над такими крупными проектами, как "Притяжение" и "Вторжение", а еще - над картиной "Лёд". Компания предварительно договорилась о проектной работе с партнерами из Франции, Эстонии, Англии, России, Испании, Грузии, Бельгии, Китая, Сербии и Германии.

Прямая речь

"В этом году кино, к которому приковано внимание в Берлине - почти сплошь под знаком России. Можно говорить о беспрецедентной представленности российского контента на Берлинале: проекты россиян есть практически во всех программах и конкурсах кинофестиваля. Российские участники выступают в питчингах по копродукции - и, надо сказать, выглядят на голову сильнее, чем их коллеги из других стран. Экспортеры представлены на двух ключевых площадках на кинорынке - и мы видим результаты по числу встреч и сделок, которые проведены. Наконец, мы наблюдаем небывалый всплеск интереса к российскому контенту в зарубежных СМИ и среди стран - игроков рынка. Есть ощущение, что доверие к России в сегменте кино растёт, и наша общая индустриальная задача - оправдать ожидания зарубежных партнёров", - комментирует работу россиян на рынке EFM глава "Роскино" Евгения Маркова.