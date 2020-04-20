Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину

Новости

Британец решил провести карантин на необитаемом острове 18:34
Финансовые поступления нотариусов сократились на 80 процентов 18:33
Путин и Мадуро обсудили борьбу с коронавирусом и нефтяной рынок 18:24
Уголовное дело о фейках про число умерших от Covid-19 возбудили в Москве 18:23
В КБР зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 18:20
В Беларуси число заражений коронавирусом превысило шесть тысяч 18:19
Мошенники выманили у москвички 2 млн за "лечение" ребенка 18:18
Архангельские врачи получат доплаты в размере до 266 тысяч рублей 18:15
Мурашко: Борьба с коронавирусом идет по полувоенному сценарию 18:15
Осужденному за участие в незаконных митингах снизили наказание 18:12
Обнаружена первая значительная мутация нового коронавируса 18:04
В Эфиопии легенды привели археологов к таинственному сооружению 17:56
Минобороны Беларуси оценило возможность проведения парада Победы 17:50
Во время тренировки умер 22-летний воспитанник "Локомотива" 17:49
Глава Минздрава назвал число тяжелых пациентов с коронавирусом в РФ 17:48
Главную роль в "Докторе Кто" могли сыграть Иэн Маккелен и Джуди Денч 17:46
Омские айтишники начали печатать для врачей маски на 3D-принтерах 17:45
Режиссер "Отряда самоубийц" извинился за сексуальность Харли Квинн 17:31
Петербургские ветераны начали получать выплаты к 75-летию Победы 17:28
В ВОЗ надеются, что пандемия COVID-19 в Москве замедлится 17:27
Парламент Индии возобновляет работу 17:16
Воронежец выиграл в лотерею 8 миллионов рублей, не угадав ничего 17:14
В Керженском заповеднике задержали нарушителей режима самоизоляции 17:06
Миронов предложил прекратить удаленное обучение в российских школах 17:04
Джереми Кларксон не приедет в Россию из-за коронавируса 17:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки
Что изменится в секторе ипотечного кредитования после снижения ставки
20.04.2020 18:04
Рубрика: Экономика

Остаемся дома

Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Текст: Елена Манукиян
Работающим пенсионерам старше 65 лет компенсируют утраченный заработок из-за карантина выплатами по больничному. Фонд социального страхования оплатит напрямую и без привлечения средств работодателей еще один лист временной нетрудоспособности за период с 20 по 30 апреля. Как ранее сообщил минтруд, 530 тысяч россиян старшего возраста воспользовались правом уйти на больничный по карантину с 6 по 19 апреля.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

О том, как это сделать теперь, когда ждать выплаты и в каком размере, "РГ" рассказала заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая.

Как уйти на больничный по карантину работающему пенсионеру старше 65 лет? Кто должен об этом позаботиться: работодатель или сам гражданин?

Татьяна Лотоцкая: Граждане должны обратиться к своему работодателю, чтобы он предоставил сведения о них в Фонд социального страхования. Затем эти сведения передаются в медицинскую организацию для формирования электронного листа нетрудоспособности. И только после этого назначается пособие.

Фото: Александр Корольков/РГ
Какие профессии оказались самыми востребованными в апреле

Можно оформить больничный по карантину самостоятельно?

Татьяна Лотоцкая: Самостоятельно подают сведения в Фонд социального страхования и оформляют больничный по карантину только те граждане, которые возвращаются из-за границы. Мы решили, что для людей старшего возраста будет проще, если за них это сделает работодатель, потому что многие из них не умеют пользоваться интернетом и не имеют учетной записи на портале Госуслуг.

Работодатели обязаны отпустить граждан старше 65 лет на больничный? Есть ли ему альтернатива?

Татьяна Лотоцкая: Граждане старшего возраста должны соблюдать режим самоизоляции, поскольку попадают в группу риска по коронавирусу. Работодатель должен позаботиться о том, чтобы такие сотрудники в период карантина находились дома. Он может перевести их на дистанционную занятость, например. Больничный оформляется в том случае, если сотрудник освобожден от работы и не находится в очередном отпуске, потому что пособие, которое он получит по листку временной нетрудоспособности - это компенсация утраченного заработка.

Больничный по карантину для людей старше 65 лет - возможность за счет государства изолировать ценных работников, которые находятся в группе риска

Как рассчитывается больничный по карантину?

Татьяна Лотоцкая: По аналогии с оплатой обычного листа временной нетрудоспособности. То есть учитывается общий стаж сотрудника и средний заработок за последние два года. Как правило, у людей старшего возраста больше 8 лет трудовой деятельности, поэтому больничный им оплачивается в 100% размере от среднего заработка. При этом сумма не может быть ниже минимального размера оплаты труда и выше максимальной выплаты, которая составляет 69 961,65 рублей. Единственное, если первые три дня обычного листка нетрудоспособности оплачивает работодатель, то расходы по больничному на карантине полностью берет на себя Фонд социального страхования. Это очень удобно, потому что работодателям, которым сейчас не легко, не нужно изымать деньги из оборота.

Фото: Photoxpress
На что имеет право сотрудник при корректировке графика отпусков

Если гражданин работает по совместительству, ему оформят два больничных?

Татьяна Лотоцкая: Конечно. Причем он может работать дистанционно в одном месте, а на другой работе - уйти на больничный.

Как быть тем, кто во время больничного по карантину заболеет?

Татьяна Лотоцкая: Конечно, нужно вызывать врача и оформить больничный по болезни. На выплате это никак не скажется: по карантину и заболеванию она одинаковая.

Когда ждать выплаты по больничному по карантину?

Татьяна Лотоцкая: Мы получаем данные от работодателя, в течение суток передаем их в медицинскую организацию для формирования больничного, еще сутки могут потребоваться медицинской организации, которая формирует электронный лист нетрудоспособности. После этого в течение семи дней мы осуществляем выплату. На самом деле, мы работаем без выходных, поэтому деньги переводим гораздо быстрее, в течение трех дней. Мы понимаем, какая ситуация и как важно людям получить эти выплаты.

530 тысяч людей старшего возраста воспользовались правом уйти на больничный по карантину с 6 по 19 апреля

Отпуская на больничный ценного сотрудника, что приобретает работодатель?

Татьяна Лотоцкая: Вы знаете, если этот ценный сотрудник заболеет и течение болезни пойдет неблагоприятно, то работодатель потеряет гораздо больше, нежели сейчас, если он отпустит этого человека и даст ему возможность посидеть дома и переждать этот пик.

А вообще, для работодателей больничный по карантину для людей старше 65 лет это возможность за счет государства изолировать ценных работников, которые находятся в основной группе риска. Им действительно лучше находиться сейчас дома. Мы настоятельно рекомендуем отправить этих людей домой и подать нам сведения, чтобы мы могли осуществить выплату.

Экономика Работа Охрана труда Правила выдачи и оплаты больничного

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин сообщил об увеличении объема производства масок
Академик Чучалин рассказал, когда реально справиться с коронавирусом
В Минобороны подтвердили сопровождение американского самолета возле Сирии
Павел Крашенинников: Уважение соседей должно быть обоюдным
Нефть марки WTI упала в цене до уровня марта 1999 года
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Каковы шансы получить страховку при смерти из-за коронавируса