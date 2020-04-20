Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину

Работающим пенсионерам старше 65 лет компенсируют утраченный заработок из-за карантина выплатами по больничному. Фонд социального страхования оплатит напрямую и без привлечения средств работодателей еще один лист временной нетрудоспособности за период с 20 по 30 апреля. Как ранее сообщил минтруд, 530 тысяч россиян старшего возраста воспользовались правом уйти на больничный по карантину с 6 по 19 апреля.

О том, как это сделать теперь, когда ждать выплаты и в каком размере, "РГ" рассказала заместитель председателя Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая.

Как уйти на больничный по карантину работающему пенсионеру старше 65 лет? Кто должен об этом позаботиться: работодатель или сам гражданин?

Татьяна Лотоцкая: Граждане должны обратиться к своему работодателю, чтобы он предоставил сведения о них в Фонд социального страхования. Затем эти сведения передаются в медицинскую организацию для формирования электронного листа нетрудоспособности. И только после этого назначается пособие.

Можно оформить больничный по карантину самостоятельно?

Татьяна Лотоцкая: Самостоятельно подают сведения в Фонд социального страхования и оформляют больничный по карантину только те граждане, которые возвращаются из-за границы. Мы решили, что для людей старшего возраста будет проще, если за них это сделает работодатель, потому что многие из них не умеют пользоваться интернетом и не имеют учетной записи на портале Госуслуг.

Работодатели обязаны отпустить граждан старше 65 лет на больничный? Есть ли ему альтернатива?

Татьяна Лотоцкая: Граждане старшего возраста должны соблюдать режим самоизоляции, поскольку попадают в группу риска по коронавирусу. Работодатель должен позаботиться о том, чтобы такие сотрудники в период карантина находились дома. Он может перевести их на дистанционную занятость, например. Больничный оформляется в том случае, если сотрудник освобожден от работы и не находится в очередном отпуске, потому что пособие, которое он получит по листку временной нетрудоспособности - это компенсация утраченного заработка.

Больничный по карантину для людей старше 65 лет - возможность за счет государства изолировать ценных работников, которые находятся в группе риска

Как рассчитывается больничный по карантину?

Татьяна Лотоцкая: По аналогии с оплатой обычного листа временной нетрудоспособности. То есть учитывается общий стаж сотрудника и средний заработок за последние два года. Как правило, у людей старшего возраста больше 8 лет трудовой деятельности, поэтому больничный им оплачивается в 100% размере от среднего заработка. При этом сумма не может быть ниже минимального размера оплаты труда и выше максимальной выплаты, которая составляет 69 961,65 рублей. Единственное, если первые три дня обычного листка нетрудоспособности оплачивает работодатель, то расходы по больничному на карантине полностью берет на себя Фонд социального страхования. Это очень удобно, потому что работодателям, которым сейчас не легко, не нужно изымать деньги из оборота.

Если гражданин работает по совместительству, ему оформят два больничных?

Татьяна Лотоцкая: Конечно. Причем он может работать дистанционно в одном месте, а на другой работе - уйти на больничный.

Как быть тем, кто во время больничного по карантину заболеет?

Татьяна Лотоцкая: Конечно, нужно вызывать врача и оформить больничный по болезни. На выплате это никак не скажется: по карантину и заболеванию она одинаковая.

Когда ждать выплаты по больничному по карантину?

Татьяна Лотоцкая: Мы получаем данные от работодателя, в течение суток передаем их в медицинскую организацию для формирования больничного, еще сутки могут потребоваться медицинской организации, которая формирует электронный лист нетрудоспособности. После этого в течение семи дней мы осуществляем выплату. На самом деле, мы работаем без выходных, поэтому деньги переводим гораздо быстрее, в течение трех дней. Мы понимаем, какая ситуация и как важно людям получить эти выплаты.

530 тысяч людей старшего возраста воспользовались правом уйти на больничный по карантину с 6 по 19 апреля

Отпуская на больничный ценного сотрудника, что приобретает работодатель?

Татьяна Лотоцкая: Вы знаете, если этот ценный сотрудник заболеет и течение болезни пойдет неблагоприятно, то работодатель потеряет гораздо больше, нежели сейчас, если он отпустит этого человека и даст ему возможность посидеть дома и переждать этот пик.

А вообще, для работодателей больничный по карантину для людей старше 65 лет это возможность за счет государства изолировать ценных работников, которые находятся в основной группе риска. Им действительно лучше находиться сейчас дома. Мы настоятельно рекомендуем отправить этих людей домой и подать нам сведения, чтобы мы могли осуществить выплату.