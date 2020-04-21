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Дэвид Линч прокомментировал слухи о продолжении "Твин Пикс"

Новости
    21.04.2020, 13:37
Текст:   Козьма Лоханкин

Дэвид Линч прокомментировал слухи о продолжении "Твин Пикс" (в этом месяце, кстати, культовому сериалу исполнилось 30 лет), возникшие сразу после завершения т.н. "третьего сезона" и циркулирующие до сих пор.

Фото: vimeo.com/ Matt Reeves
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"Все эти слухи действительно ходят, но я могу сказать, что в этом отношении ничего не происходит. И даже в том случае, если эти слухи правдивы, ничего не происходит", - по своему обыкновению загадочно заявил мэтр.

Также в интервью THR Линч заявил, что совершенно не интересуется "Дюной", которую вслед за ним экранизирует Дени Вильнёв. Печальный опыт "Дюны" настолько оказался болезненным для Дэвида, что про роман Фрэнка Герберта он просто ничего не хочет слышать.

Высказался Линч и о текущей ситуации в мире, предсказуемо признавшись, что самоизоляция ему очень нравится, ведь ему в этих условиях очень комфортно работать. А тем, кто с трудом переносит такой режим, посоветовал трансцендентальную медитацию.

По мнению режиссёра, "важную роль во всём сейчас происходящем играет Мать Природа", ведь люди в результате пандемии стали меньше загрязнять планету. И теперь мир стал "тише, спокойнее, чище и дружелюбнее". И люди после всего этого станут другими, убеждён Линч, настроенный чрезвычайно оптимистично.

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