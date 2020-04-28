Пенсионный фонд объяснил, кому положена выплата 5 тысяч рублей

Все семьи с детьми до трех лет, получившие право на материнский капитал до 1 июля 2020 года получат ежемесячную выплату по 5 тысяч рублей, в том числе даже средства по сертификату уже полностью израсходованы, - сообщили во вторник 28 апреля в Пенсионном фонде России.

Специалисты ПФР ответили на наиболее актуальные вопросы о выплате.

Кому положена выплата в размере 5 тысяч рублей?

Деньги получат все семьи с детьми до трех лет, получившие право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Согласно указу президента от 7 апреля 2020 года, выплата положена только на детей, не достигших трех лет, в том числе на тех, которым исполнится 3 года в апреле-июне 2020 года.

Выплата положена на каждого ребенка в семье в возрасте до трех лет.

Если ребенок родился в конце июня, можно ли получить выплату за июнь?

Да, можно. Согласно законодательству, право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Даже если ребенок родится 30 июня текущего года, то семья автоматически получит право на ежемесячную выплату.

Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенку меньше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста.

Можно ли получить дополнительную выплату без сертификата, если право на него есть, но он еще не оформлен?

Да, можно. Факт наличия или отсутствия у родителя государственного сертификата на материнский капитал не влияет на возможность получения им ежемесячной выплаты.

Если сертификат еще не оформлен, но право на него есть, то органы Пенсионного фонда самостоятельно оформят сертификат одновременно с рассмотрением и принятием решения об осуществлении ежемесячной выплаты.

Зависит ли выплата от доходов семьи?

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

Как долго будет выплачиваться ежемесячная помощь?

Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления после 30 июня деньги выплатят единовременно за весь период.

Как подать заявление на выплату?

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.

Можно обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического проживания). Заявление также может подать законный представитель.

Если в семье больше одного ребенка до трех лет, нужно ли писать заявления за каждого?

Если в семье двое и более детей в возрасте до трех лет, то для получения за каждого из них ежемесячной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

Как правильно подать заявление?

Заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено.

В заявлении необходимо указать данные банковского счета владельца сертификата на материнский капитал. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.

Поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется.

Выплата также не осуществляется при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка и при предоставлении недостоверных сведений.