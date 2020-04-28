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28.04.2020 20:05
Рубрика: Экономика

Пенсионный фонд объяснил, кому положена выплата 5 тысяч рублей

Текст: Ирина Невинная
Все семьи с детьми до трех лет, получившие право на материнский капитал до 1 июля 2020 года получат ежемесячную выплату по 5 тысяч рублей, в том числе даже средства по сертификату уже полностью израсходованы, - сообщили во вторник 28 апреля в Пенсионном фонде России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты ПФР ответили на наиболее актуальные вопросы о выплате.

Кому положена выплата в размере 5 тысяч рублей?

Деньги получат все семьи с детьми до трех лет, получившие право на материнский капитал до 1 июля 2020 года, в том числе если средства по сертификату уже полностью израсходованы.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Согласно указу президента от 7 апреля 2020 года, выплата положена только на детей, не достигших трех лет, в том числе на тех, которым исполнится 3 года в апреле-июне 2020 года.

Выплата положена на каждого ребенка в семье в возрасте до трех лет.

Если ребенок родился в конце июня, можно ли получить выплату за июнь?

Да, можно. Согласно законодательству, право на ежемесячную выплату должно возникнуть до 1 июля 2020 года. Даже если ребенок родится 30 июня текущего года, то семья автоматически получит право на ежемесячную выплату.

Выплата осуществляется за те месяцы, когда ребенку меньше трех лет, а также за месяц, в котором он достиг этого возраста.

Можно ли получить дополнительную выплату без сертификата, если право на него есть, но он еще не оформлен?

Да, можно. Факт наличия или отсутствия у родителя государственного сертификата на материнский капитал не влияет на возможность получения им ежемесячной выплаты.

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Если сертификат еще не оформлен, но право на него есть, то органы Пенсионного фонда самостоятельно оформят сертификат одновременно с рассмотрением и принятием решения об осуществлении ежемесячной выплаты.

Зависит ли выплата от доходов семьи?

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

Как долго будет выплачиваться ежемесячная помощь?

Средства предоставляются на каждого ребенка раз в месяц в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления после 30 июня деньги выплатят единовременно за весь период.

Как подать заявление на выплату?

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года подать заявление в личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда или портале Госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения.

Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции обратиться в ПФР в настоящее время можно только по предварительной записи.

Фото: GettyImages
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Можно обратиться в любой территориальный орган ПФР (по месту жительства, пребывания, фактического проживания). Заявление также может подать законный представитель.

Если в семье больше одного ребенка до трех лет, нужно ли писать заявления за каждого?

Если в семье двое и более детей в возрасте до трех лет, то для получения за каждого из них ежемесячной выплаты заполняется одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

Как правильно подать заявление?

Фото: iStock
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Заявление может подать только владелец сертификата на материнский капитал. Например, если заявление подал отец ребенка, а владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет отклонено.

В заявлении необходимо указать данные банковского счета владельца сертификата на материнский капитал. Выплата не может осуществляться на счет другого лица. Если заявление было подано с банковскими реквизитами другого лица, можно подать новое заявление со своими банковскими реквизитами.

Поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, проживающим на ее территории. В случае постоянного проживания семьи за пределами страны, ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не осуществляется.

Выплата также не осуществляется при лишении или ограничении заявителя родительских прав в отношении ребенка и при предоставлении недостоверных сведений.

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