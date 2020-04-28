В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19

Предложения о продаже несуществующих товаров, услуг, социальных льготах

- предложения купить очиститель воздуха удаляющий вирус или маски с фильтром и т.д. Стоимость может быть сильно завышена, хотя эффективность таких средств не доказана;

- предложения о покупке лекарств, якобы помогающих от коронавируса;

- предложения приобрести индивидуальные средства защиты от известных и надежных производителей с предоплатой, но после получения денег товар не поставляется;

- предложения продать печатные материалы с информацией о коронавирусе, хотя такие брошюры издаются за счет бюджетных средств и должны распространяться бесплатно;

- звонки с информацией о контакте с подтвержденным носителем вируса и о том, что приедут специалисты для проведения платного анализа;

- запросы конфиденциальных личных данных, якобы для предоставления господдержки, компенсации ущерба от вируса и т.п;

- фишинговые рассылки (просят пройти по ссылке для получения полезной информации. Например о том, как в квартире избавиться от возбудителя вируса с помощью фена, а на каком-то этапе просят сообщить данные карты);

- предложения провести на дому бесплатное тестирование или вакцинацию от коронавируса. Как правило, цель такого визита - квартирная кража.

Использование режима ограничения передвижения

- в интернете появились мошеннические сервисы, якобы позволяющие проверить, как далеко вам можно отходить от дома, но для этого нужно ввести данные банковской карты;

- предложения продать пропуск на въезд и передвижение по Москве и другим городам (оформлением таких пропусков занимаются городские или региональные власти, а информацию о способах их оформления можно найти на официальных сайтах - и все это бесплатно);

- рассылка фейковых СМС-сообщений о том, что выписан штраф за нарушение карантина или самоизоляции. Обычно предлагают оплатить его сразу - перевести деньги по номеру телефона или карты, угрожая возбуждением уголовного дела.

Обещания помощи с пособиями или долгами

- мошенники могут запрашивать конфиденциальные личные данные, чтобы помочь в оформлении пособий и компенсаций ущерба от вируса;

- предложения по урегулированию взысканий или помощи в проведении процедуры банкротства за комиссию на условиях предоплаты. Получив деньги мошенники скрываются.

Лжеблаготворительные акции

- сбор пожертвований на помощь пожилым людям или соотечественникам, оставшимся за рубежом. Переведенные в таких случаях деньги, скорее всего, вернуть не удастся. Следует тщательно проверять такие обращения.

Ложные предложения о работе

- предложения об удаленной работе под видом корпоративных рассылок. Такие сообщения могут иметь вид приглашения принять участие в Zoom-конференции. Так мошенники заставляют перейти по небезопасным ссылкам;

-предложения по удаленной работе с предварительной покупкой методических материалов.