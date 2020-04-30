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30 апреля 2020 г. 09:01
Общество
Текст: Александр Емельяненков (координатор проекта "Звезды Победы")
Родина - № 8147(520)

ФРОНТОВИК КИРИЛЛ ШИРИНЯ: ЗА 70 ЛЕТ НАГРАДА СТАЛА В СЕМЬДЕСЯТ РАЗ ДОРОЖЕ

Проект "Звезды Победы" возвращает воевавшим и их потомкам неврученные ордена и медали
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

С 2015 года "Российская газета" совместно с Центральным архивом Министерства обороны РФ формирует именную общедоступную базу не врученных наград. Сегодня в ней содержатся официально подтвержденные сведения о 65 843 орденах и медалях, которые по разным причинам не были вручены участникам войны. Их прямые наследники вправе получить наградные документы.

Более 3 миллионов человек в России и за ее пределами обратились в наш проект "Звезды Победы". Благодаря корреспондентам "Российской газеты" и "Родины", нашим добровольным помощникам - архивистам, краеведам, поисковикам - в сотни семей фронтовиков пришли удостоверения к наградам военного времени. Только отец и дочь Нахушевы - Ахмед Беталович и Диана - из города Баксан в Кабардино-Балкарии отыскали более 245 неврученных орденов и медалей своих земляков - вернувшихся с войны и погибших.

А 29 наград удалось вручить живым участникам Великой Отечественной войны!

Бывший танкист Иван Кипа из города Шахты Ростовской области орден Красной Звезды за наступательные бои в Белоруссии получил спустя семьдесят лет, а еще через год был приглашен на Парад Победы и стал героем документального фильма.

Медаль "За отвагу" от партизанского командарма Бати (Никифора Коляды), затерявшаяся в 1942 году, в 2017-м вернула Анне Тхагапсовой (в девичестве - Авакумовой) из Майкопа ее партизанское прошлое.

Ветеран войны Николай Воробьев из Санкт-Петербурга, который еще до призыва, подростком, работал на оборонном заводе, с нашей помощью отстоял свое право на медаль "За оборону Ленинграда".

К жителю Симферополя Степану Братушеву медаль "За боевые заслуги" пришла лишь после того, как Крым вернулся в состав России. А до этого помочь ветерану не могли.

Василий Королев из Новосибирской области два ордена Красной Звезды получил в один день.

А 96-летний москвич Кирилл Шириня орден Отечественной войны II степени принял из рук министра обороны России Сергея Шойгу. "За прошедшие 70 лет, - сказал в ответном слове ветеран, - награда стала в 70 раз дороже!"

Поиск продолжается. Наш адрес на сайте "Российской газеты" https://rg.ru/zvezdy_pobedy/

"ЗВЕЗДЫ ПОБЕДЫ" В ЦИФРАХ

65 843 неврученных ордена и медали включены в именной каталог проекта "Звезды Победы"

3 000 000 человек обратились к ресурсам проекта за сведениями о наградах

29 наград вручены живым участникам Великой Отечественной войны

245 орденов и медалей отыскали благодаря "Звездам Победы" и добились их передачи потомкам отец и дочь Нахушевы

Откликнитесь, потомки!

230  награжденных не получили орден Славы I степени (каждый одиннадцатый)

6790  награжденных не получили орден Славы II степени (каждый седьмой)

177 000 награжденных не получили орден Славы III степени (почти каждый пятый)

6115  награжденных не получили орден Ленина

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