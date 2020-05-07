Новый Mitsubishi Outlander поедет на моторах Nissan

Nissan и Mitsubishi, находясь в одной лодке, поняли, что лучше не выбрасывать друг друга за борт, а вплотную заняться сотрудничеством, делясь своими наработками с партнёрами по Альянсу. Поэтому новый Mitsubishi Outlander получит двигатели Nissan, но это не единственная рокировка компаний.

Напомним, велика вероятность, что Outlander и новый Nissan X-Trail окажутся соплатформенниками, поэтому перетасовка агрегатов дело неудивительное. Так, например, предполагается, что Mitsubishi предоставит Nissan свои наработки в области гибридных трансмиссий. И первой моделью, созданной в рамках кооперации по этому пункту, станет плагин-гибридный Nissan Qashqai нового поколения .

Напомним, новый Outlander уже активно тестируется компанией. Благодаря шпионским фото новинки известно, что кроссовер получит внешность максимально приближенную к концептуальному Mitsubishi Engelberg/e-Yi. Ожидается, что премьера нового Outlander состоится во второй половине 2020 года.

В России актуальное поколение модели недавно пережило обновление. Mitsubishi Outlander можно купить начиная от 1 709 000 рублей.