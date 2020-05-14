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14.05.2020 21:10
Рубрика: Общество

Хроника коронавируса: Что произошло 14 мая

Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 103(8157)
Любишь кататься? Люби и маску носить! Борьба с коронавирусом требует точного соблюдения мер предосторожности. Фото: Сергей Михеев/РГ Любишь кататься? Люби и маску носить! Борьба с коронавирусом требует точного соблюдения мер предосторожности. Фото: Сергей Михеев/РГ
Любишь кататься? Люби и маску носить! Борьба с коронавирусом требует точного соблюдения мер предосторожности. Фото: Сергей Михеев/РГ

Коронавирус никуда не исчезнет

Коронавирус COVID-19 в будущем может стать эндемическим для человека и остаться с нами навсегда, как это случилось с ВИЧ. Такое мнение высказал директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. И нам останется только приспособиться к жизни с таким спутником. По мнению Райана, даже если вакцина будет найдена, победа над COVID-19 потребует "огромных усилий" всех стран мира.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Москве с 15 мая начнут бесплатно проверять на антитела к коронавирусу

Кофе обогнал чай

Главным горячим безалкогольным напитком в России стал кофе. Его потребление за десять лет выросло на 97% и составило по результатам прошлого года 180 тысяч тонн. Такие данные приводит Ассоциация "Росчайкофе". В то же время чай теряет свою популярность. За предыдущие три года объем его потребления снизился со 161,6 тысячи тонн до 138,8 тысячи тонн.

Банки получили 27 млрд рублей на кредиты для поддержки занятости

Уполномоченными банками выдано 27 млрд рублей по 10 809 договорам на беспроцентные кредиты на поддержку занятости. Из них 6 млрд рублей кредитные организации получили за последнюю неделю. Сейчас в программе участвует 31 банк, а всего в минэкономразвития поступило 52 заявки на общую сумму выдачи кредитов 32 млрд рублей.

Коэффициент распространения COVID-19 упал ниже единицы

Такое значение показателя достигнуто впервые с начала пандемии. Среднее значение по России составило 0,97, а для Москвы - 0,88. Значение коэффициента распространения инфекции ниже единицы считается необходимым для перехода к первому этапу ослабления ограничений.

Вирус отступает, спрос на нефть растет

Победы эпидемиологов над пандемией коронавируса позволили Международному энергетическому агентству скорректировать прогноз по падению спроса на нефть в этом году. Теперь его оценивают в 8,6 млн баррелей в сутки вместо 9,3 млн, как считалось ранее. Изменение прогноза связано с тем, что сейчас под карантинными ограничениями остаются 2,8 млрд человек, тогда как на пике пандемии ограничения распространялись на 4 млрд человек.

Фото: Сергей Николаев/РГ
Центр "Вектор" планирует зарегистрировать вакцину от COVID-19 в сентябре

Выплаты детям обернулись рекордом госуслуг

За первые 40 часов с момента запуска отдельной страницы на сайте госуслуг для подачи заявлений на единовременную выплату на детей в возрасте от трех до 16 лет на ней было оформлено 3,6 млн заявлений, в которых указаны данные 5 млн детей. В пиковые моменты на портале оформлялось более трех тысяч заявлений на выплаты в минуту, а в среднем показатель составил полторы тысячи в минуту. Министр культуры здорова

Глава министерства культуры РФ Ольга Любимова вылечилась от коронавируса. Лечение заняло больше двух недель, болезнь проходила в легкой форме, и министр продолжала работать из дома. Теперь она вернулась к работе в обычном режиме.

Без маски? плати!

За первые два дня действия масочно-перчаточного режима в столичном метро были оштрафованы 198 его нарушителей. Маски также обязательны при посещении магазинов столицы и Подмосковья, а также для всех видов транспорта. По данным властей, требование выполняют 98% пассажиров.

Лекарство ускорило лечение

Российские врачи нашли препарат, который ускоряет лечение COVID-19 в два раза. Это "Фавипиравир". Изначально разработанный в Японии, сейчас он выпускается отечественными предприятиями. По результатам клинических испытаний получены данные, что этот медикамент позволяет сократить время болезни с одиннадцати до четырех-пяти дней.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Глава Минобрнауки переболел коронавирусом

Япония отменяет ЧС

Власти Японии отменили режим ЧС из-за распространения коронавируса в 39 из 47 префектур. Особые меры остаются актуальными для Токио, Осаки, Киото, северного губернаторства Хоккайдо, префектур Канагава, Сайтама, Тиба и Хего как минимум до 31 мая.

Самоизоляция укрепила семьи

В результате карантинных мер и самоизоляции в 19% российских семей улучшились взаимоотношения между супругами. И только в каждой десятой семье они ухудшились из-за вынужденного сидения дома. При этом 58% состоящих в браке людей отметили, что их хорошие отношения от длительного совместного пребывания хуже не стали. Правда, 3% семей все-таки оказались на грани развода из-за самоизоляции.

Кошки заражают друг друга

Бессимптомными носителями коронавируса могут быть домашние кошки. При этом они способны заразить друг друга, но не человека. А вот подхватить эту болезнь от своего хозяина кошки могут.

Данные о заболевших

За последние сутки в России зарегистрировано 9974 подтвержденных случая коронавирусной инфекции COVID-19, из них в Москве - 4712 случаев. Всего в России зарегистрировано 252 245 случаев коронавирусной инфекции. С начала эпидемии выздоровели 53 530 человек. Скончались 2305 человек.

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