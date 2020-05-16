Почему открытие дилерских центров не решит проблем авторынка

С этой недели все больше автосалонов вновь открывают свои двери после карантина. Однако россияне не спешат за новыми машинами, что предвещает очередной кризис в автомобильной отрасли.

50 оттенков черного

"Черный апрель" - так окрестили итоги прошлого месяца для авторынка, пережившего крупнейшее падение продаж в своей истории. В отчетный период в нашей стране было реализовано 38,9 тыс. новых автомобилей - на 72% меньше, чем годом ранее. В результате, несмотря на то, что за первый квартал российский авторынок показал небольшой рост, по итогам четырех месяцев 2020-го он снова скатился "в минус" - на 19% - до 415,1 тыс. машин, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса.

Впрочем, апрельский обвал продаж не стал неожиданностью, поскольку из-за эпидемии коронавируса дилерские центры были закрыты практически по всей стране. По данным Ассоциации "Российские автомобильные дилеры", в апреле работа автосалонов была разрешена лишь в 18 регионах. При этом на крупнейших региональных рынках, таких как Москва с Подмосковьем и Краснодарский край, дилеры были вынуждены простаивать.

Многие из них, конечно, в спешном порядке объявили о запуске онлайн-продаж. Однако, по оценкам самих участников рынка, даже в мегаполисах приобрести автомобиль без посещения дилерского центра сегодня готовы не более 10% клиентов. Стоит ли говорить, что в условиях самоизоляции большинство россиян не испытывают необходимости в покупке машины в принципе.

Как говорит директор по развитию компании "Рольф" Владимир Мирошников, с одной стороны, люди напуганы распространением вируса и вызванной им экономической нестабильностью. С другой, пока не все клиенты готовы покупать автомобили онлайн, многие из них предпочли отложить покупки. Онлайн-продажи не могут полностью заменить традиционных продаж автомобилей из шоу-румов, хотя и позволяют частично компенсировать снижение в условиях строгого карантина.

"Результат апреля достаточно предсказуемый. Конечно, те, кто смог перестроится на бесконтактные онлайн-продажи, на сегодняшний день имеют преимущества перед теми, кто не успел перенастроить свою работу, но говорить о том, что онлайн-продажи станут лекарством от наступающего кризиса в отрасли, точно не стоит.

Региональные дилеры также имели и сегодня имеют преимущество перед московскими за счет более мягкого режима ограничений и возможности продавать автомобили, что, в свою очередь, не могло не повлиять на расстановку результатов итогов месяца по брендам", - комментирует руководитель направления по работе с ключевыми клиентами ГК "АвтоСпецЦентр" Александр Захаров.

Бывает и хуже

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Между тем, основные авторынки Европы, которые традиционно превосходят российский, в апреле столкнулись с еще более катастрофическим обвалом продаж. Так, во Франции было реализовано около 21 тыс. машин (-89%), а в Великобритании, Италии и Испании местные дилеры смогли продать лишь по 4 с лишним тысячи автомобилей, показав падение более чем на 95%. К примеру, для британского авторынка апрельский результат стал худшим с февраля 1946 года, что, как и в других европейских странах, обусловлено закрытием дилерских центров в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.

Таким образом, по итогам прошлого месяца наша страна поднялась на второе место в рейтинге крупнейших авторынков Европы, оказавшись только позади Германии, где было продано 120,8 тыс. машин (-61%). И это несмотря на то, что ограничения на продажу автомобилей в европейских странах были введены еще в марте, и пик эпидемии в большинстве из них был пройден раньше, чем у нас.

По словам Владимира Мирошникова, ситуация с распространением коронавируса в мире неоднородна. В некоторых регионах были введены жесткие карантинные меры, и вся торговля, за исключением продуктов питания и медикаментов, практически остановилась. В других - ситуация лучше, и рынок испытал меньший спад. В любом случае, экономические последствия от распространения коронавируса будут чувствоваться и после снятия всех карантинных ограничений.

"Экономическая нестабильность всегда негативно влияет на спрос на автомобили, особенно в массовом сегменте рынка. Сейчас спрос сильно упал, и мы не ждем быстрого восстановления. Безусловно, многое зависит от мер поддержки, которые готово будет предложить правительство", - отмечает Владимир Мирошников.

На краю пропасти

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Действительно, хотя с этой недели в ряде российских регионов начали постепенно ослаблять карантинные меры, что позволяет дилерам возобновить продажу машин, ситуация на российском авторынке в целом вряд ли быстро нормализуется.

Учитывая, что автопроизводители даже в период карантина повышали цены из-за недавнего обвала рубля, а доходы у населения после нерабочего апреля сократились, открытие дилерских центров не обеспечит "довирусного" уровня продаж, ведь автомобиль, как известно, не является товаром первой необходимости. Но далеко не все желающие сменить машину успели сделать это до закрытия автосалонов в конце марта, поэтому определенный отложенный спрос за это время все-таки сформировался, тем более что основной рост цен ожидается с июня.

По словам Александра Захарова, в ГК "АвтоСпецЦентр" с мая ожидают положительную динамику прироста продаж новых автомобилей, но не значительную. Согласно предварительным оценкам, падение авторынка по итогам 2020 года составит от 40% до 50%. Что касается долгосрочной перспективы, то выход на уровень, как минимум, прошлого года ожидается не ранее, чем через два года. А вот европейский рынок может вернуться на аналогичные показатели прошлого периода раньше, ориентировочно через год.

"Мы приближаемся к серьезному экономическому кризису, где покупка автомобиля для россиян отойдет на второй план. Повышение уровня безработицы, снижение платежеспособности населения - это реальность, которая наступит в ближайшее время. К сожалению, грядут нелегкие времена, где автодилеры вынуждены будут бороться за выживание на рынке, используя все инструменты, вплоть до сокращения персонала и закрытия дилерских центров", - резюмирует Александр Захаров.