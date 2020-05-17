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Рубрика: Власть

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Разработаны образцы документов для оформления отсрочки по аренде
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Столичный выпуск № 104(8158)
Специальный сервис по правовой поддержке предпринимателей, организованный совместно Агентством стратегических инициатив и Ассоциацией юристов России, бесплатно помог уже сотням бизнесменов.

Напомним, в середине апреля на сайте Агентства стратегических инициатив был запущен сервис бесплатной юридической помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в условиях борьбы с пандемией.

Аренда жилья может подешеветь после окончания самоизоляции

"Одним из результатов работы по правовой поддержке предпринимателей, организованной Агентством стратегических инициатив, Ассоциацией юристов России и партнерскими организациями, стало выявление вопросов, на которые необходимо дать точный ответ на практике, - сказал председатель Ассоциации юристов России Владимир Плигин. - К числу таких вопросов относится, например, реализация права на уменьшение арендной платы. Важно отметить, что это право могут реализовать не только предприниматели из пострадавших отраслей, а все арендаторы, если они лишились возможности использовать арендуемое имущество из-за введенных ограничений".

При этом, как полагают представители АЮР, арендная плата должна уменьшаться исходя из количества времени, в течение которого было невозможно использовать недвижимое имущество. Экспертами сервиса правовой поддержки разработаны образцы документов для оформления отсрочки по арендным платежам, уменьшения арендной платы или обращения в суд с иском о расторжении договора аренды: заявление, дополнительное соглашение, исковое заявление.

Предприниматели оставляют вопросы на бесплатном сервисе правовой поддержки и получают ответы

"Это лишь частный пример. Мы считаем, что для антикризисного правоприменения крайне важно обеспечить расшивку подобных "узких мест" через широкое правовое информирование предпринимателей, - говорит Владимир Плигин. - Поэтому мы планируем продолжить начатую работу".

Анализ поступающих обращений позволил выявить ряд проблемных мест в принимаемых мерах поддержки предпринимателей. В их числе, как рассказывают эксперты АЮР, несовершенство механизма отнесения предпринимателей к категории пострадавших отраслей.

Власть Право Юрконсультация

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