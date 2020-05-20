Бизнесу разрешат выплачивать долги по аренде госимущества в 2021-2022 годах

Бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики и социально ориентированным некоммерческим организациям предоставят возможность выплачивать долги по аренде госимущества в течение 2021-2022 годов. Соответствующее распоряжение утвердило правительство.

Также на три месяца, до 1 октября, продлевается отсрочка по платежам за аренду. Ранее эта мера поддержки должна была действовать до 1 июля.

"Дополнительных согласований с вышестоящими федеральными органами-кураторами такие отсрочки не требуют", - подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме Координационного совета по борьбе с распространением заболевания. Более того, их обязали сообщить арендаторам о таких возможностях.

Дополнительно информация будет размещена в личных кабинетах предпринимателей на межведомственном портале по управлению госсобственностью.