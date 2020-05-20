Россияне начали получать антикризисную первую помощь. Предусмотрены выплаты для детей, медиков, кредитные каникулы, пособия для безработных и поддержка других категорий населения.
Доплаты за риск пошли на поправку
Предусмотрено два типа федеральных выплат: первый - за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку - "привязан" к среднему заработку медработников. Например, врачу, работающему в COVID-стационаре положена надбавка 100 процентов, а врач "скорой помощи" и поликлиники получат 80-процентную прибавку. Эти доплаты в разных регионах различаются, в зависимости от уровня зарплаты медиков. Что касается второй выплаты, которую в народе окрестили "президентской" - тут речь идет о строго фиксированной сумме. Началось с "самодеятельности" в расчетах: надбавку в регионах начали рассчитывать в зависимости от "чистого" времени, в результате в квитках вместо десятков тысяч суммы оказались на порядок меньшие. Постановление правительства по решению президента было переписано, а минздрав еще в воскресенье отправил в регионы письмо с разъяснениями: кому, сколько и как считать. Так что в последние дни ситуация стала быстро исправляться - доплаты пошли полноценные.
При этом контроль за выполнением решения о стимулирующих выплатах будет продолжаться.
На портале госуслуг уже несколько дней работает специальный раздел для обратной связи с медиками. Врачи в режиме онлайн могут сообщить о том, как выплачиваются обещанные суммы. За первые дни, как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, через этот канал связи в министерство было перенаправлено 6,5 тысячи жалоб. Со всеми ситуациями будут разбираться, а исполнение возьмут на контроль. Злоупотреблений больше не будет, - пообещал министр.
Лучшее время для покупки квартиры
В некоторых банках минимальная ставка еще ниже 6,5%. Так, она составляет 6,1% в Сбербанке, 6% в Промсвязьбанке, 6,25% в банке "Открытие", 6,3% в Россельхозбанке. Всего заявки на участие в программе подали 54 банка.
Потенциальными заемщиками подано уже почти 70 тысяч заявок на льготную ипотеку, сообщает ДОМ.РФ. Одобрено 48,2 тысячи заявок, выдано 10,2 тысячи кредитов на 26,5 млрд рублей. Предполагается, что до 1 ноября в рамках программы будет выдано 247 тысяч кредитов на 740 млрд рублей. Это создаст дополнительный спрос на жилье общей площадью около 15 млн кв. метров. Всего в отрасль будет привлечено около 1 трлн рублей банковской системы и граждан. Причем более трети из них вернутся в дальнейшем в бюджет в виде налогов, говорит руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
Как отмечает ДОМ.РФ, к середине мая ставки по ипотеке в целом начали снижаться. Средняя ставка по кредитам на новостройки в крупнейших банках составила 8,59%, по кредитам на готовое жилье - 8,86%. Ожидается, что снижение средней ставки продолжится, и с учетом других ипотечных программ с госучастием ("Семейной" и "Дальневосточной" ипотеки) она достигнет 6,9%. При этом из-за разницы между ставками на первичном и вторичном рынках жилья россияне будут проявлять больший интерес к новостройкам.
Как подчеркнул и.о. главы минстроя Никита Стасишин, сейчас баланс цены квадратного метра и стоимости ипотеки "абсолютно уникален": "Я считаю, что сегодня лучшее время покупать квартиры".
Сколько заемщиков ушли на кредитные каникулы
ЦБ опросил 67 банков о результатах их работы по реструктуризации задолженности граждан, включая кредитные каникулы, которые предоставляются с 3 апреля. К середине мая заемщики-физлица подали почти 1,6 млн заявок на реструктуризацию своих долгов (это на 140 тысяч больше, чем в начале мая).
Банки рассмотрели 1,4 млн заявлений граждан. Доля рассмотренных заявок составила в середине мая 89,9% от общего числа обращений. Удовлетворено 831,4 тысячи заявлений о реструктуризации, отказано - по 577,1 тысячи заявлений, следует из статистики ЦБ. Доля одобренных обращений составила 59%.
Заявок о предоставлении конкретно кредитных каникул получено 240,5 тысячи, удовлетворено 64,2% рассмотренных обращений, отмечают в ЦБ. Уровень одобрения заявок на кредитные каникулы по ипотеке стабилизировался близко к 80%, по потребительским кредитам - 60%, по кредитным картам - около 70%, по автокредитам - около 20%.
Для кредитных каникул установлены потолки. По потребкредитам - 250 тысяч рублей, по кредитным картам - 100 тысяч рублей, по автокредитам - 600 тысяч рублей, по ипотеке в зависимости от региона - от двух до 4,5 млн рублей.
Каникулы будут доступны, если доход заемщика снизился на 30% и более за месяц, предшествующий месяцу обращения, по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, а кредитный договор должен быть заключен до 3 апреля 2020 года. Срок действия каникул - до полугода, прекратить их действие можно в любой момент, уведомив банк. Оформить кредитные каникулы можно до 30 сентября.
Каникулы - отсрочка всех платежей максимум на полгода, а не прощение долга. В каникулы банк не начисляет штрафы и пени и не требует досрочного погашения кредита.
Самозанятым вернут более миллиарда рублей налогов
Кроме того, по поручению президента России Владимира Путина самозанятым в полном объеме вернут налог на профессиональный доход за 2019 год. Воспользоваться этой мерой смогут те, кто зарегистрировался в прошлом году и платил налог по ставке 4% (то есть работал с физлицами). Выплаты также переведут автоматически. Этот вид поддержки охватит 340 тысяч самозанятых в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае, им вернут более 1 млрд рублей налогов.
В перспективе самозанятые смогут претендовать на меры господдержки, доступные МСП (льготы по налогам и кредитам, участие в лизинговые программах, доступ к сервисам и обучающим программам для бизнеса). Проект закона об этом принят в первом чтении.
Что полагается безработным до конца июня
Максимальный размер пособия по безработице в этом году увеличен с 8 тысяч рублей до уровня МРОТ - 12 130 рублей в месяц, и он будет назначен всем, кто встал на учет после 1 марта этого года. Начисление таких пособий началось с 1 апреля и продолжится как минимум до 30 июня.
Кроме того, безработные, имеющие несовершеннолетних детей и потерявшие работу после 1 марта, получат от государства дополнительно по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка. Эта доплата временная, назначается с апреля по июнь. Если безработными стали и мать, и отец, дополнительные 3 тысячи сможет получить только один из родителей.
"В семьях, где один из взрослых теряет работу и доход, больше всего страдают дети", - заявил глава минтруда Антон Котяков. Поэтому основной упор в оказании социальной помощи будет направлен именно на родителей. По информации ведомства, у большинства представителей среднего класса нет долгосрочных сбережений, поэтому для них даже временная потеря зарплаты превращается в очень острую проблему.
Упрощен порядок постановки на учет в службе занятости. Для этого теперь достаточно заполнить заявление онлайн на порталах госуслуг и "Работа в России". Все необходимые проверки и подтверждения будут проведены в рамках электронного межведомственного взаимодействия.
В минтруде полагают, что в мае и июне безработица может продолжить расти, затем ситуация на рынке труда стабилизируется. По предположению Антона Котякова, к этому моменту станет ясно истинное число безработных, в том числе и тех, кто прежде трудился в "сером" секторе, и правительство сможет предложить новый актуальный пакет мер поддержки.
Какую помощь гражданам оказывают регионы
В Пензенской области на раздачу продуктовых наборов малоимущим семьям выделили около 50 миллионов рублей. Этих денег хватило, чтобы оказать помощь 24 тысячам семей. Но заявки продолжали поступать, и было принято решение закупить еще около пяти тысяч наборов за счет средств из регионального фонда помощи пострадавшим от коронавируса. На его счетах сейчас около шести миллионов рублей, это пожертвования от частных лиц и предприятий. Каждый паек (весом более 20 кг) включает крупы, муку, растительное масло, мясные и рыбные консервы, сгущенку, конфеты, печенья, вафли.
Даже если семья не получала ранее детские пособия, но нуждается в помощи, она будет ей оказана, заверили "РГ" в министерстве труда, социальной защиты и демографии Пензенской области.
Первые субсидии по 50 тысяч рублей калининградцы получили в конце апреля. Заявки на них принимает региональный центр занятости до 1 июля через свой портал. К заявке нужно приложить бизнес-план.
Всего планируется выдать 300 субсидий.
На днях льготную ипотеку под два процента годовых впервые получил пользователь "дальневосточного гектара" - жительница Хабаровского края Светлана.
Бесплатный надел прямо в центре Советской Гавани с видом на бухту она взяла еще в прошлом году. Семья давно мечтала о собственном доме, но своих средств не хватало - требовалось еще как минимум три миллиона рублей. Можно было взять обычную ипотеку, скажем, на десять лет. Тогда ежемесячный платеж составил бы 45-50 тысяч рублей. В рамках льготного кредитования для дальневосточников взносы уменьшились до 27 тысяч рублей в месяц. Кроме того, программа не запрещает использовать средства материнского капитала.
"Все сложилось - мы нашли компанию-застройщика, заключили с ней договор, а под залог предоставили квартиру и подали заявку на "дальневосточную" ипотеку. Две недели рассмотрения, и вот сегодня уже получаем средства в банке", - радуется Светлана.
По данным Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике, подписи под договором на выдачу "дальневосточной ипотеки" поставили уже 7440 человек. Общая сумма полученных ими кредитов составила 26 млрд рублей. Число заявок на кредит превысило 26 тысяч.
Открыт прием заявлений на новое пособие для семей
Пособие предоставляется без дополнительных справок: подтверждать доход семьи не требуется, органы соцзащиты соберут информацию сами. При оценке дохода (она делается за три месяца) родителя, который был признан безработным, не будут учитываться полученные им до этого доходы. Сумма пособия составит 50% от величины прожиточного минимума в регионе, в среднем по стране это 5,5 тысячи рублей. Пособия будут начислены с 1 января, поэтому первая выплата поступит родителям сразу за полгода в размере около 33 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. У получателей выплаты сохраняется право на другие региональные пособия, если они были назначены ранее.
Гораздо более широкого круга людей коснутся два других вида антикризисных выплат: разовая выплата в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которая начнет выплачиваться с 1 июня, и ежемесячная выплата в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет (родившихся с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года), которая будет выплачиваться в течение трех месяцев - с апреля по июнь.
Важно, что выплаты на детей до трех лет и от 3 до 16 лет не зависят от дохода семьи и не учитываются при назначении других мер поддержки. Подать заявление на них можно до 1 октября через портал госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. В заявлении потребуется указать сведения из свидетельства о рождении и реквизиты счета.
В этом году в два раза увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет, он вырос с 3375 рублей до 6751 рубля. В таком размере его будут получать неработающие мамы, например, те, которые не успели оформить трудовые отношения, потому что еще учатся в институте. Это пособие могут получать и другие родственники: например, отец, бабушка или дед, если они сидят с ребенком и лишены возможности зарабатывать. Но в любом случае - только один из них. Заявление на пособие подается на портале госуслуг, в МФЦ или органах соцзащиты. Обратиться за ним можно уже с рождения ребенка, но не позднее шести месяцев со дня достижения им возраста полутора лет. Оно назначается в течение десяти календарных дней со дня предоставления необходимых документов.