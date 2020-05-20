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20.05.2020 18:10
Рубрика: Общество

Доплаты за риск пошли на поправку

Текст: Ирина Невинная
Правительство разобралось наконец со стимулирующими выплатами врачам, которые воюют с COVID-19. Доплаты за риск, работу в особо тяжелых и опасных условиях, начали выплачивать в соответствии с цифрами, которые президент назвал еще в начале апреля.
Ситуация с "коронавирусными" выплатами медикам начала исправляться, но контроль продолжится. Фото: Александр Корольков/РГ Ситуация с "коронавирусными" выплатами медикам начала исправляться, но контроль продолжится. Фото: Александр Корольков/РГ
Ситуация с "коронавирусными" выплатами медикам начала исправляться, но контроль продолжится. Фото: Александр Корольков/РГ

Предусмотрено два типа федеральных выплат: первый - за работу в особых условиях и дополнительную нагрузку - "привязан" к среднему заработку медработников. Например, врачу, работающему в COVID-стационаре положена надбавка 100 процентов, а врач "скорой помощи" и поликлиники получат 80-процентную прибавку. Эти доплаты в разных регионах различаются, в зависимости от уровня зарплаты медиков. Что касается второй выплаты, которую в народе окрестили "президентской" - тут речь идет о строго фиксированной сумме. Началось с "самодеятельности" в расчетах: надбавку в регионах начали рассчитывать в зависимости от "чистого" времени, в результате в квитках вместо десятков тысяч суммы оказались на порядок меньшие. Постановление правительства по решению президента было переписано, а минздрав еще в воскресенье отправил в регионы письмо с разъяснениями: кому, сколько и как считать. Так что в последние дни ситуация стала быстро исправляться - доплаты пошли полноценные.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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При этом контроль за выполнением решения о стимулирующих выплатах будет продолжаться.

На портале госуслуг уже несколько дней работает специальный раздел для обратной связи с медиками. Врачи в режиме онлайн могут сообщить о том, как выплачиваются обещанные суммы. За первые дни, как сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко, через этот канал связи в министерство было перенаправлено 6,5 тысячи жалоб. Со всеми ситуациями будут разбираться, а исполнение возьмут на контроль. Злоупотреблений больше не будет, - пообещал министр.

Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Ирина Невинная
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