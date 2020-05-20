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Рубрика: Экономика

Чашку кофе не предложат, зато не будет очередей

По каким правилам будут работать парикмахерские и салоны красоты
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 107(8161)
Потерпеть без профессиональной стрижки и маникюра осталось недолго. Предприятия сферы услуг готовятся возобновить работу. Но когда салоны красоты наконец откроются, работать они будут по новым правилам.
Фото: Илья Тимин / РИА Новости www.ria.ru Фото: Илья Тимин / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Илья Тимин / РИА Новости www.ria.ru

"Мы уже многое знаем об особенностях новой инфекции, она останется с нами надолго, и нам нужно учитывать эти знания", - пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Например, доказано, что коронавирус остается активным на поверхностях до 72 часов - значит, придется тщательно соблюдать гигиенические меры, проводить влажную уборку и дезинфекцию, носить маски и защитную одежду.

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Клиентам теперь придется временно, до лучших времен, отказаться от приветственной чашки чая или кофе. Но зато в салонах не будет очередей и посторонних: визит только по предварительной записи с 20-минутным интервалом. Такие правила (подробности в инфографике) изложены в рекомендациях, подготовленных Роспотребнадзором.

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