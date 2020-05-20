Потерпеть без профессиональной стрижки и маникюра осталось недолго. Предприятия сферы услуг готовятся возобновить работу. Но когда салоны красоты наконец откроются, работать они будут по новым правилам.

"Мы уже многое знаем об особенностях новой инфекции, она останется с нами надолго, и нам нужно учитывать эти знания", - пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Например, доказано, что коронавирус остается активным на поверхностях до 72 часов - значит, придется тщательно соблюдать гигиенические меры, проводить влажную уборку и дезинфекцию, носить маски и защитную одежду.

Клиентам теперь придется временно, до лучших времен, отказаться от приветственной чашки чая или кофе. Но зато в салонах не будет очередей и посторонних: визит только по предварительной записи с 20-минутным интервалом. Такие правила (подробности в инфографике) изложены в рекомендациях, подготовленных Роспотребнадзором.