Потерпеть без профессиональной стрижки и маникюра осталось недолго. Предприятия сферы услуг готовятся возобновить работу. Но когда салоны красоты наконец откроются, работать они будут по новым правилам.
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"Мы уже многое знаем об особенностях новой инфекции, она останется с нами надолго, и нам нужно учитывать эти знания", - пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Например, доказано, что коронавирус остается активным на поверхностях до 72 часов - значит, придется тщательно соблюдать гигиенические меры, проводить влажную уборку и дезинфекцию, носить маски и защитную одежду.
Клиентам теперь придется временно, до лучших времен, отказаться от приветственной чашки чая или кофе. Но зато в салонах не будет очередей и посторонних: визит только по предварительной записи с 20-минутным интервалом. Такие правила (подробности в инфографике) изложены в рекомендациях, подготовленных Роспотребнадзором.