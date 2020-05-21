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Рубрика: Экономика

Аграрии приняли сильное ценопонижающее

Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8163)
В сравнении со многими другими отраслями АПК переживает коронакризис спокойно: страна обеспечивает себя почти в полном объеме основными продуктами питания. Однако дополнительные меры по защите внутреннего рынка все же были приняты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Основные касаются зерна. Так, с 1 апреля по 30 июня ограничен экспорт основных зерновых за пределы ЕАЭС в размере 7 млн т. Кроме того, 13 апреля начались зерновые интервенции. Из госфонда было предложено продать до 1,5 млн т зерна. Так минсельхоз рассчитывал поддержать мукомолов и животноводов, стабилизировать цены на зерно и не допустить роста цен на конечную продукцию для потребителя. По заверениям ведомства, поставленной цели удалось достичь - уже с конца апреля цены на зерно и муку стабилизировались, и их корректировка продолжится.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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На уровне ЕЭК были приняты решения, напротив, устраняющие ввозные барьеры по ряду продовольственных товаров (картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, длиннозерный рис, гречка, подсолнечник, соки, готовые продукты для детского питания). Нулевые пошлины действуют по 30 июня.

Глава минсельхоза Дмитрий Патрушев еще в марте говорил о необходимости дополнительных мер поддержки АПК на фоне пандемии и ослабления рубля. В этом году минсельхоз на 20% (более чем на 2 млрд рублей) увеличил объем субсидий на льготное краткосрочное кредитование отрасли. Также ведомство разработало проект постановления правительства о пролонгации льготных краткосрочных кредитов на один год и отсрочке процентов и основного долга по инвесткредитам.

По итогам совещания у президента Владимира Путина 20 мая согласовано увеличение субсидии на покупку сельхозтехники на 4,5 млрд рублей. В национальный план по развитию экономики будут предложены такие меры, как субсидирование элекроэнергии для МСП, поддержка экспорта, цифровизации отрасли. Также речь шла о необходимости импортозамещения по таким позициям, как семена, племенной материал, ветеринарные препараты и средства защиты растений.

Экономика АПК

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