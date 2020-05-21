С 25 мая начинает работать горячая линия по летнему детскому отдыху

Министерство просвещения рекомендовало регионам начать летнюю детскую оздоровительную кампанию с 1 июля. Этот срок может быть сдвинут, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации и в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на совещании у президента РФ Владимира Путина.

- С учетом того, что многие школьники находились дома, есть большая потребность в летнем отдыхе. Нужно соблюдать все меры Роспотребнадзора. Главное - обеспечить здоровье школьников и сотрудников учреждений. Мы создали координационный центр. С 25 мая будет работать горячая линия. У нас есть понимание по каждому учреждению о его готовности. Уверен, здесь проблем не будет, - подчеркнул Сергей Кравцов.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что летнюю оздоровительную компанию нужно проводить пока без выезда детей за пределы региона и в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации. На сегодня проработаны методические рекомендации и требования. Это будут другие, новые рекомендации с учетом текущей ситуации.