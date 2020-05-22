Летом в детсадах будут работать дежурные группы

В летнее время будут работать дежурные группы в детсадах для тех семей, у которых нет возможности оставить ребенка дома. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".

- Будет обеспечена возможность оставить ребенка в детском саду в летнее время, будут работать малые группы, - заявил Сергей Кравцов.

Также, по его словам, с 1 июля министерство рекомендует начать оздоровительные программы для детей, с учетом региональной обстановки.

- В понедельник будет открыта горячая линия по детскому отдыху, - рассказал министр. - Собрана вся информация по лагерям, по учреждениям дополнительного образования. Надеемся, что там, где возможно, детский отдых будет организован. Будут дополнительные меры безопасности для учеников и сотрудников детских оздоровительных учреждений. Роспотребнадзор рекомендует организовать отдых в пределах своего региона.