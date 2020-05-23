Клип Артура Пирожкова "Зацепила" набрал 200 000 000 просмотров

"Зацепила", музыкальное видео российского актера, шоумена и певца Александра Реввы, в данном случае выступающем как Артур Пирожков, посмотрели только на официальном YouTube-канале артиста более 200 000 000 раз с 6 марта прошлого года. Клип набрал более миллиона лайков.

Шестиминутный мини-фильм представляет собой богатый - не поскупились - очередной ремейк "Золушки", юмористический.

Ревва изображает мачисто небритого принца, ищущего свою зазнобу с помощью огромной хрустальной туфельки. Поясняя, чем барышня его "зацепила". Финал истории неожиданен. Ну и в целом это правда довольно смешно - в чем-то зрителя можно понять.

Под роликом - почти 50 000 комментариев.

Автор композиции - Денис Ковальский, работавший с Биланом, Лепсом, Киркоровым, Пугачевой, Галкиным, Басковым, другими. Идею видео продумал сам Ревва. Режиссер - Сергей Грей.

Ранее сообщалось что клип российской группы Little Big на ее фестивальную композицию Uno установил рекорд "Евровидения".