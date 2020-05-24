Сегодня в российских регионах начнут решать судьбу летнего детского отдыха. Корреспонденты "Российской газеты" разузнали, какие возможны варианты.

Как и в фильме "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен!" всеми командовать будет врач. Фото: Мосфильм

Скорее всего, в большинстве регионов первой смены в детских загородных лагерях не будет. И многие школьные городские лагеря тоже не откроются - они продолжат существовать в онлайн-пространстве. А вот вторая и третья смены вполне могут состояться, хоть и не так, как обычно.

Карантин на свежем воздухе

В Хабаровском крае открытие детских лагерей ожидается не ранее 20 июня. Муниципалитеты сами установят дату, поскольку все зависит от ситуации с коронавирусом.

"Мы рекомендуем открывать лагеря дневного пребывания с малыми группами, при соблюдении всех требований Роспотребнадзора, - рассказала министр образования и науки края Виктория Хлебникова. - Минпросвет РФ предлагает проводить укороченные 14-дневные смены вместо типовых 21-дневных. Поэтому количество смен может увеличиться".

"А мы прогнозируем начало оздоровительной кампании со второй смены, - рассказал министр труда и соцразвития Новосибирской области Ярослав Фролов в эфире "Вести Новосибирск". - Рассматриваем три направления". Самый жесткий вариант, пояснил он, проведение летней оздоровительной кампании в загородных лагерях по принципу обсервации.

Дети перед отъездом должны пройти этап домашнего карантина. Получить документ о состоянии здоровья и отсутствии контакта с заболевшими. В лагерях установят социальную дистанцию. Их наполняемость снизится примерно на треть. Смена будет полностью закрыта от внешних контактов. Самым же оптимальным форматом, по мнению министра, станет проведение кампании в более привычном режиме, но с жесточайшим соблюдением мер для безопасности здоровья.

Звучит слово "обсервация" и среди тех, кто готовит детскую оздоровительную кампания в Томской области. Здесь она, похоже, тоже может пройти в обсервационном формате. В загородных лагерях организуют смены без посещения родственниками. Небольшие группы детей будут жить в корпусах вместе с воспитателями первые 14 дней. А когда карантин закончится - отрядам разрешат общаться друг с другом и проводить совместные мероприятия.

В Екатеринбурге нашему корреспонденту уже объявили, что в лагере, куда ее дочка давно ездит, первая смена начнется не раньше 1 июля и продлится всего две недели вместо трех. Сократят и следующие смены.

В течение всего отдыха и детям, и сотрудникам нельзя покидать территорию лагеря, визиты родителей и передача посылок тоже под запретом - таковы требования санврачей. Рекомендовано избегать массовых мероприятий. В приоритете - прогулки на свежем воздухе. Корпуса оснастят обеззараживателями и рециркуляторами, закупят антисептики.

В Нижегородской области в отдельных районах области лагеря могут открыться с 25 июня, принимая детей только из своего муниципального района.

Здесь тоже запретят встречи с родными. Лагерь должен иметь неснижаемый запас дезинфицирующих средств, а весь персонал надо протеститровать на антитела COVID-19.

Надо ехать!

В Нижегородской области уже определена стоимость детского отдыха. Путевка на 21 день будет стоить от 15,5 до 28,5 тысячи рублей. А в Калининграде планируют распределить 1,1 тысячи бесплатных путевок в восемь муниципальных центров детского отдыха.

Есть среди них оздоровительные лагеря на берегу Балтийского моря. Отдохнуть бесплатно смогут дети из семей, чей среднедушевой доход не превышает региональный прожиточный минимум - 11,4 тысячи рублей.

Забронировать бесплатную путевку начиная с 30 мая можно на сайте комитета по образованию администрации Калининграда. Родителям, не имеющим компьютера или доступа в интернет, помогут сотрудники городских детско-юношеских центров и домов детского творчества. График и продолжительность смен обещают скорректировать до 15 июня.

Оформление путевок онлайн - еще одна особенность 2020 года. В Екатеринбурге это можно сделать через портал госуслуг. Екатеринбуржцы в первый день подали 19,4 тысячи заявок. Год назад желающих было меньше на 1,5 тысячи человек. Аналогичные настроения у родителей и в других регионах. Несмотря на сложившуюся обстановку, многие не собираются менять планы своих детей на лето.

Ассоциация детских лагерей Пермского края "Содействие детскому отдыху" провела онлайн-опрос "Хочу летом в лагерь", в котором приняли участие более 2,4 тысячи человек. 44 процента родителей дали однозначно утвердительный ответ на вопрос: планируют ли они отправить ребенка в летний лагерь. Еще треть склоняются к тому же решению, будут ориентироваться по обстановке.

Почти половина опрошенных не видят в сегодняшней ситуации другой альтернативы летнему отдыху своему ребенку. В то же время пятая часть родителей категорически против организации массового отдыха детей. Они считают, что ребенка лучше оставить дома.

Отложили до новых каникул

Увы, не во всех регионах дети смогут отдохнуть в лагерях. Власти Ямала из-за пандемии в этом году вынуждены отменить все три летних смены в детском лагере в Болгарии. А в Анапе, Крыму и соседней Тюмени - первую и вторую смены.

Все эти лагеря - собственные оздоровительные учреждения региона. В Болгарии дети отдыхают бесплатно. За неделю до введения карантинных мер в регионе планировали, что в Болгарии отдохнут больше 1,2 тысячи ямальских ребятишек. Отдых за рубежом не роскошь и не прихоть. Из регионов Крайнего Севера ребятню обязательно нужно вывозить хотя бы раз в год к настоящему солнцу и морю. Обычно лето на Ямале длится полтора месяца, да еще в это время устанавливается полярный день. И без укрепления иммунитета детям сложно потом вступать в суровую зиму.

Что касается российских лагерей, то еще остается надежда на открытие третьей смены, говорит директор департамента молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа Наиль Хайруллин.

А для якутских школьников полноценный отдых летом будет только в районах, где не выявлен коронавирус. Руководитель профильного отдела министерства образования и науки Якутии Ольга Яшина сообщила, что летняя оздоровительная кампания пройдет очно лишь в арктических и северных районах. Во всех остальных - будут действовать онлайн-лагеря или дистанционные площадки.

Это будет у моря?

И конечно, многие регионы - не только "холодные" - с надеждой ждут вестей из Крыма.

По словам главы республики Сергея Аксенова, к ним поступают многочисленные обращения губернаторов других регионов России по поводу приема на отдых летом организованных групп детей. "Я всем честно говорю, что не знаю. Ситуация постоянно меняется. Все будет зависеть от эпидобстановки", - рассказал Сергей Аксенов.

В самом Крыму управление молодежи, спорта и туризма администрации Симферополя уже принимает документы на оздоровление детей льготной категории в летних загородных лагерях. Но, как сообщили "РГ" в управлении, даты заездов в лагеря пока неизвестны. Тем не менее правительство республики все-таки рассматривает возможность с 1 июня отправить крымских детей на отдых в Международный детский центр "Артек" за бюджетный счет. Но принимать школьников сможет не весь центр, а лишь два лагеря из девяти. Окончательное решение будет принято 26 мая.

Подготовили Наталья Граф, Ульяна Вылегжанина, Никита Зайков, Марина Ледяева, Елена Мационг, Инесса Суворова, Юлия Суконкина, Владимир Таюрский, Александр Филимоненко, Светлана Цыганкова, Андрей Чугунов, Наталия Швабауэр

Мнение эксперта

Андрей Данилков, представитель Межрегиональной общественной организации содействия детскому отдыху:

- Детским лагерям повезло больше, нежели остальному туристическому бизнесу. Лето все равно наступит, каникулы будут. Нельзя просто взять и оставить детей школьного возраста "на улице". Это грозит ростом подростковой преступности и прочими негативными последствиями. Запереть ребенка дома наедине с гаджетами тоже не вариант, и родители это понимают.

Сейчас в России обсуждают новые протоколы приема детей в детские оздоровительные учреждения и условий их пребывания там. В частности, еще до отъезда ребенку будут измерять температуру - если она повышена, заезд придется отложить. Рекомендуется и ежедневная термометрия во время смены. Плюс к этому есть рекомендации по более разреженному нахождению детей в лагере: обеды посменно, в несколько групп, с занятиями - то же самое. Также необходимо во всех лагерях ограничить контакты детей с родителями. Еще одной мерой должно стать постоянное проживание работников лагеря на его территории.

У регионов есть три варианта. Открыть детские лагеря в начале июня. Сместить первую смену на две недели. Отменить ее. Все зависит от ситуации с COVID-19

Сейчас у руководителей оздоровительных организаций есть три варианта дальнейшего развития событий. Первый - сохранение полного календаря летней оздоровительной программы. Второй вариант - смещение первой смены на одну-две недели, и третий - полная отмена первой смены. Последнее грозит валом обращений родителей по возврату денег. И тогда организаторы могут столкнуться с серьезной проблемой. Из каких средств возвращать деньги в случае массового отказа от путевок - не понятно.

От редакции

Напомним, что Министерство просвещения РФ рекомендовало регионам начать летнюю детскую оздоровительную кампанию с 1 июля. С 25 мая начнет работать "горячая линия" ведомства. А в Роспотребнадзоре считают, что летнюю оздоровительную кампанию в этом году надо проводить без выезда детей за пределы региона.