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25.05.2020 20:13
Рубрика: Общество

Рособрнадзор опубликовал уточненное расписание ЕГЭ-2020

Текст: Ксения Колесникова
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опубликовала уточненный план проведения экзаменационной кампании в 2020 году.

29 и 30 июня пройдут предварительные пробные экзамены без присутствия выпускников, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
В Минпросвещения рассказали о сроках проведения пробных ЕГЭ

"Принято коллегиальное решение провести 29 июня и 30 июня пробные экзамены. Это позволит настроить всю систему, чтобы ЕГЭ прошел без сбоев, чтобы школьники, когда придут на экзамен, могли себя безопасно чувствовать в аудиториях", - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Следом за пробными экзаменами начнется этап очной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 3 июля.

3 июля - ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

6 и 7 июля - самый массовый ЕГЭ по русскому языку.

10 июля - по профильной математике.

13 июля - по истории и физике.

16 июля - по обществознанию и химии.

20 июля - по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем предметам кроме русского и иностранных языков) и 25 июля - по всем предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет дополнительный период экзаменов в августе. Расписание составлено так, чтобы все участники смогли успеть подать документы в вузы:

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Что нужно знать выпускнику о ЕГЭ-2020

3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам,

5 августа - ЕГЭ по русскому языку,

7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.

8 августа - резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

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