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25.05.2020 17:39
Рубрика: Общество

Выплата матери и ребенка

Пособие по уходу за детьми удвоится
Текст: Алексей Дуэль
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет вырастет почти в два раза. Его минимальный и максимальный размеры также могут увеличиться. Законопроект об этом принят Госдумой и направлен на утверждение в Совет Федерации.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сейчас средний размер пособия по уходу за ребенком составляет 3376 рублей в месяц, - сообщили в пресс-службе минтруда. - После того как принятый законопроект станет законом, средний размер этой выплаты практически удвоится. Изменение коснется 310 тысяч человек".

Минимальный размер пособия, который сейчас составляет 1500 рублей в месяц при назначении за первенца и 3000 рублей за второго и последующих детей, будет увеличен до 6752 рублей. До такого значения поднимут выплаты всем, кто прежде получал меньшие деньги. Максимальный потолок выплаты для особых категорий получателей теперь составит 13 504 рубля вместо нынешних 6 тысяч рублей в месяц.

При определении минимального размера пособия теперь не будет играть роли, какой это по счету ребенок в семье. За каждого малыша государство заплатит одинаково.

Фото: iStock
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Пособие по уходу за ребенком назначается исходя из доходов матери до ухода в отпуск по беременности и родам. Обычно оно составляет 40 процентов от среднего заработка, на который начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

В случае одновременного ухода за двумя и более детьми пособия выплачиваются за каждого ребенка. Правда, с одной оговоркой - итоговая сумма не должна превышать заработка матери до отправления в декретный отпуск.

Назначить пособие по уходу за ребенком могут не только маме. В некоторых, как правило не самых веселых случаях, эта выплата может полагаться отцу, бабушке или любому родственнику, фактически ухаживающему за малышом, отмечают в пресс-службе минтруда. По предварительным расчетам, после вступления закона в силу до конца года государству потребуется дополнительно направить на эти цели 8,1 млрд рублей. Они будут выделены из резервного фонда правительства, добавили в минтруде.

Общество Семья и дети Законодательная власть Госдума Законодательная власть Совет Федерации Правительство Минтруд Законопроекты и комментарии

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