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25.05.2020 17:54
Рубрика: Экономика

В Роструде рассказали, как оформить пособие по безработице

Текст: Елена Манукиян
В Роструде разъяснили порядок начисления пособия по безработице. В ведомстве напомнили, что выплаты в период поиска работы могут получать граждане, которые официально числятся в качестве соискателей в центрах занятости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сегодня встать на биржу труда можно удаленно и без дополнительных справок через портал "Работа в России", заполнив заявление.

Какие пособия положены безработным в ближайшие месяцы

Как рассказали в Роструде, в течение десяти дней безработному подбирают подходящие вакансии, а на одиннадцатый день его регистрируют, если трудоустройство не состоялось. С этого дня назначается пособие, причем период с момента подачи заявления до регистрации также оплачивается.

"Подавать заявление на получение пособия по безработице нужно не ранее, чем на следующий день после увольнения", - пояснили в Роструде, подчеркнув, что день увольнения считается последним рабочим днем. В ведомстве также отметили, что заявление можно подать из любого города, но пособие по безработице будет назначено по адресу постоянной прописки.

Фото: iStock
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Тем, кто потерял работу после 1 марта 2020 года, в апреле, мае и июне устанавливается максимальное пособие по безработице в размере 12130 рублей. Также им назначается доплата на каждого несовершеннолетнего ребенка по 3 тыс. рублей. В остальных случаях сумма ежемесячных выплат зависит от заработной платы по последнему месту работы и количества отработанных недель за последние 12 месяцев. В любом случае пособие не может быть выше 12130 рублей и ниже 1500 рублей.

Перерегистрация безработных сегодня проводится ежемесячно и без участия граждан на основании данных пенсионного фонда.

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