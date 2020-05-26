Как семьям с детьми оформить новые пособия

Семьи с детьми от 3 до 16 лет подали более 10,6 млн заявлений на единовременную выплату, сообщили в Пенсионном фонде. В общей сложности заявления поданы на 14,5 млн детей. Планируется, что мера поддержки охватит 22 млн детей. На выплаты из федерального бюджета направлено 197,2 млрд рублей.

Выплата в размере 10 тыс. рублей предоставляется на каждого ребенка, который родился в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. Она не зависит от дохода семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки. Оформить ее можно до 1 октября, подав заявление на портале госуслуг. Достаточно одного на всех детей. Заявления также принимаются в клиентских службах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах, через которые обратиться за выплатами могут опекуны и попечители детей в возрасте от 3 до 16 лет. Сейчас для посещения Пенсионного фонда нужно записаться на сайте ПФР или позвонить по телефону.

Первые выплаты начнутся с 1 июня 2020 года.

Как отметили в Пенсионном фонде, больше всего вопросов у родителей возникает по начислению пособия на детей в возрасте до трех лет. На него подано более 2,8 млн заявлений. Оно рассчитано на 5 млн детей и назначается в размере 5 тысяч на три месяца с апреля по июнь. Тем, кто заявление подал, уже выплачивается. Однако оформить пособие можно до 1 октября при условии, что в семье воспитывается ребенок, который родился с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года включительно. Если детей младше трех лет несколько, то деньги за три месяца переведут на каждого из них, получается - по 15 тысяч на ребенка.

Ранее на выплату могли рассчитывать только те семьи, которые получили право на материнский капитал. Сегодня ограничения сняты. Заявление можно подать на портале госуслуг, в личном кабинете на сайте ПФР или предоставить в бумажном виде при обращении в МФЦ. Из федерального бюджета на пособие выделено 75 млрд рублей.

Около 850 тысяч заявлений поступило с 20 мая (после открытия сервиса на портале госуслуг) на оформление пособия на детей от 3 до 7 лет, сообщил глава минкомсвязи Максут Шадаев. Оно полагается семьям, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Пособие рассчитано на 2 млн детей и назначается по заявлению без дополнительных справок: семье подтверждать доход не потребуется, органы соцзащиты соберут информацию сами.

При оформлении пособия не учитывается доход безработного родителя, который у него был на последнем месте работы. Сумма выплаты - 50% от величины прожиточного минимума в регионе, в среднем это 5,5 тыс. рублей. Выплаты пойдут с 1 июня, но пособие будет начислено с 1 января, поэтому первая выплата поступит родителям сразу за полгода в размере почти 38 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 7 лет. На пособия выделено 101 млрд рублей из федерального и около 31 млрд рублей из региональных бюджетов.

Родителям, потерявшим работу после 1 марта и вставшим на учет в центр занятости, полагается выплата на несовершеннолетних детей. Она начисляется в течение трех месяцев с апреля по июнь в размере 3 тысяч рублей. Заявление на выплату можно подать на портале "Работа в России". Это может сделать только один из родителей, даже если оба числятся на бирже труда. Выплаты уже назначены более чем на 154 тысячи детей.

Тем, кто потерял работу после 1 марта и зарегистрировался на бирже труда, пособие по безработице с апреля по июнь устанавливается в максимальном размере - 12 130 рублей. Зарегистрироваться в центре занятости можно без дополнительных справок через портал "Работа в России". В течение десяти дней безработному подбирают вакансии, и, если трудоустройство не состоялось, назначают пособие, которое выплачивается с момента подачи заявления. В ведомстве пояснили, что пособие всегда начисляется по адресу постоянной прописки.