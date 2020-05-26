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26.05.2020 20:44
Рубрика: Власть

Тем, кому нужнее

Как семьям с детьми оформить новые пособия
Текст: Елена Манукиян
Российская газета - Неделя № 113(8167)
Семьи с детьми от 3 до 16 лет подали более 10,6 млн заявлений на единовременную выплату, сообщили в Пенсионном фонде. В общей сложности заявления поданы на 14,5 млн детей. Планируется, что мера поддержки охватит 22 млн детей. На выплаты из федерального бюджета направлено 197,2 млрд рублей.
Выплаты на детей помогут семьям продержаться самое трудное время, до отмены карантинных ограничений. Фото: istock / dusanpetkovic Выплаты на детей помогут семьям продержаться самое трудное время, до отмены карантинных ограничений. Фото: istock / dusanpetkovic
Выплаты на детей помогут семьям продержаться самое трудное время, до отмены карантинных ограничений. Фото: istock / dusanpetkovic

Выплата в размере 10 тыс. рублей предоставляется на каждого ребенка, который родился в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. Она не зависит от дохода семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки. Оформить ее можно до 1 октября, подав заявление на портале госуслуг. Достаточно одного на всех детей. Заявления также принимаются в клиентских службах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах, через которые обратиться за выплатами могут опекуны и попечители детей в возрасте от 3 до 16 лет. Сейчас для посещения Пенсионного фонда нужно записаться на сайте ПФР или позвонить по телефону.

Фото: iStock
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Первые выплаты начнутся с 1 июня 2020 года.

Как отметили в Пенсионном фонде, больше всего вопросов у родителей возникает по начислению пособия на детей в возрасте до трех лет. На него подано более 2,8 млн заявлений. Оно рассчитано на 5 млн детей и назначается в размере 5 тысяч на три месяца с апреля по июнь. Тем, кто заявление подал, уже выплачивается. Однако оформить пособие можно до 1 октября при условии, что в семье воспитывается ребенок, который родился с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года включительно. Если детей младше трех лет несколько, то деньги за три месяца переведут на каждого из них, получается - по 15 тысяч на ребенка.

Ранее на выплату могли рассчитывать только те семьи, которые получили право на материнский капитал. Сегодня ограничения сняты. Заявление можно подать на портале госуслуг, в личном кабинете на сайте ПФР или предоставить в бумажном виде при обращении в МФЦ. Из федерального бюджета на пособие выделено 75 млрд рублей.

Около 850 тысяч заявлений поступило с 20 мая (после открытия сервиса на портале госуслуг) на оформление пособия на детей от 3 до 7 лет, сообщил глава минкомсвязи Максут Шадаев. Оно полагается семьям, в которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Пособие рассчитано на 2 млн детей и назначается по заявлению без дополнительных справок: семье подтверждать доход не потребуется, органы соцзащиты соберут информацию сами.

Фото: iStock
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При оформлении пособия не учитывается доход безработного родителя, который у него был на последнем месте работы. Сумма выплаты - 50% от величины прожиточного минимума в регионе, в среднем это 5,5 тыс. рублей. Выплаты пойдут с 1 июня, но пособие будет начислено с 1 января, поэтому первая выплата поступит родителям сразу за полгода в размере почти 38 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 7 лет. На пособия выделено 101 млрд рублей из федерального и около 31 млрд рублей из региональных бюджетов.

Родителям, потерявшим работу после 1 марта и вставшим на учет в центр занятости, полагается выплата на несовершеннолетних детей. Она начисляется в течение трех месяцев с апреля по июнь в размере 3 тысяч рублей. Заявление на выплату можно подать на портале "Работа в России". Это может сделать только один из родителей, даже если оба числятся на бирже труда. Выплаты уже назначены более чем на 154 тысячи детей.

Тем, кто потерял работу после 1 марта и зарегистрировался на бирже труда, пособие по безработице с апреля по июнь устанавливается в максимальном размере - 12 130 рублей. Зарегистрироваться в центре занятости можно без дополнительных справок через портал "Работа в России". В течение десяти дней безработному подбирают вакансии, и, если трудоустройство не состоялось, назначают пособие, которое выплачивается с момента подачи заявления. В ведомстве пояснили, что пособие всегда начисляется по адресу постоянной прописки.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ольга Игнатова

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