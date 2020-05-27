Держать дистанцию и носить маски придется до конца года

Держать социальную дистанцию в 1,5-2 метра, носить маски и перчатки в общественных местах придется как минимум до конца 2020 года. Эти нормы вошли в правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, которые подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Они будут действовать до 1 января 2021 года. До этого срока, как считают в Роспотребнадзоре, расслабляться точно не стоит.

В течение этого времени власти оставляют за собой право в случае ухудшения эпидемиологической ситуации вернуться к мерам социальной разобщенности. Это значит, что могут вводиться ограничения по работе торговых предприятий, кафе и ресторанов, отменяться массовые и культурные мероприятия. Даже после ожидаемой близкой отмены основных ограничений возможен повторный перевод работников на удаленный режим. С работодателей никто не снимает ответственности заботиться о здоровье своих сотрудников. Во всех рабочих помещениях надо делать регулярную дезинфекцию.

Все прибывающие из неблагополучных по коронавирусу мест по-прежнему на две недели будут изолироваться на дому или в обсерваторах с установлением медицинского наблюдения.

Все те люди, которые прибывают из неблагополучных по коронавирусу мест, по-прежнему на две недели будут изолироваться на дому или в обсерваторах с установлением медицинского наблюдения.

До конца года продолжится мониторинг заболеваемости, на постоянной основе специалисты будут оценивать, выработался ли иммунитет у переболевших коронавирусом людей, циркулирует ли на территории страны вирус и с какой интенсивностью он распространяется, в каких регионах быстрее, а в каких - медленнее.

В правилах объясняется, как проводится лабораторная диагностика и регистрация случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Например, тесты прежде всего делают лицам с симптомами инфекционных заболеваний, прибывшим в Россию, а также контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией, медицинским работникам, пациентам с внебольничной пневмонией и людям, проживающим в соцорганизациях (интернатах, пансионатах, лагерях), колониях и тюрьмах.

Госпитализировать людей с диагнозом COVID-19 или подозрением на заражение этой болезнью нужно будет в инфекционные больницы или переоборудованные в них клиники на специальном транспорте. Эта практика уже себя оправдала. Медики, которые находятся в главной группе риска по возможности заражения COVID-19, должны раз в неделю проходить ПЦР-тесты на наличие вызывающего болезнь вируса.

Право

В связи с постановлением Роспотребнадзора уместно напомнить, что с 1 апреля появилась новая редакция уголовной статьи об ответственности за массовое заражение людей (ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"). Она долгие годы считалась почти "мертвой". Ее очень редко использовали. Но времена изменились. В новой статье выросли штрафы и сроки .

Платить нарушителям этой уголовной статьи придется много - если признают виновными по части 1 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу таких последствий), то штраф составит от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. Через запятую тут же ограничение свободы или принудительные работы до двух лет.

По части 2 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека) штраф - от одного до двух миллион ов рублей, ограничение свободы до четырех лет или принудительные работы до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.

И часть 3 статьи 236 УК РФ (смерть двух и более лиц) отправит на принудительные работы лет на пять или предложит срок в колонии от пяти до семи лет.

Первое уголовное дело по этой статье было в конце марта возбуждено в Крыму в отношении мужчины, который не соблюдал самоизоляцию и заразил коронавирусной инфекцией другого человека.

Расследовать преступления по частям 1 и 2 статьи 236 будут следователи полиции, по части 3 - следователи СК России.

Рассматривать дела по части 1 статьи 236 будут мировые судьи. А по частям 2 и 3 статьи 236 - районные суды.

Подготовила Наталья Козлова