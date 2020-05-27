Путин объявил новый комплекс мер поддержки занятости

Ситуация на рынке труда требует срочных, выверенных и неотложных действий. Нельзя ждать, когда все само собой наладится, "когда мотор экономики заработает на полную мощность", предупредил президент на совещании по рынку труда.

Глава государства поддержал прозвучавшие предложения профильного министерства и поручил реализовать их в самое ближайшее время.

Первое: продлить на три месяца выплаты пособия по безработице гражданам, которые в период после 1 марта утратили на него право в связи с истечением срока - до 1 октября.

Второе: распространить выплаты на детей - три тысячи рублей в месяц - на родителей, которые потеряли работу до 1 марта.

Третье: установить пособие по безработице для индивидуальных предпринимателей, которым после 1 марта пришлось прекратить деятельность, по верхней планке - 12 130 рублей и выплачивать в течение 3 месяцев.

Четвертое: утроить задним числом, с 1 мая, пособие тем, у кого нет подтвержденного дохода, достаточного стажа по прежнему месту работы или они не были официально трудоустроены - до 4,5 тысячи рублей и выплачивать 3 месяца.

"Деньги просчитаны, ресурсы имеются, прошу правительство в самые сжатые сроки подготовить необходимую нормативную базу и отработать предложения с регионами", - указал Владимир Путин.

Отдельно президент поручил представить предложения по донастройке трудового законодательства, в том числе с учетом опыта последних месяцев. Речь идет об использовании цифровых технологий при оформлении трудовых отношений. "Необходимо упростить регулирование режимов удаленной занятости, при этом исходить из главного - права работников должны быть безусловно защищены и в полной мере обеспечены, - заявил Путин. - Это ключевое требование и безусловный приоритет".

"Внимание к ситуации на рынке труда, к проблемам граждан, столкнувшихся с безработицей, должно быть максимальным на всех уровнях власти", - потребовал глава государства. Нужно создать условия, чтобы люди возвращались к нормальной работе с соблюдением всех требований безопасности, нужно открывать экономику шаг за шагом, продолжил он. "Мы это и делаем", - сказал Путин. "Но нельзя забывать, что снижение безработицы - это задача и нашей макроэкономической политики, - добавил он. - Высокая безработица - это показатель того, что мощности экономики недозагружены, а также сохраняется существенный дефицит спроса". "И решение этих проблем - важнейшая задача общенационального плана действий по восстановлению экономики", - заключил президент.