Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
28.05.2020 14:16
Рубрика: Легковые авто

Kia Seltos подорожает из-за пересмотра комплектаций

Текст: Константин Руссов

Судьба Kia в Индии складывается непросто: пока бренд представлен двумя моделями - кроссовером Seltos и вэном Carnival, причём первый так и не поступил в продажу из-за блокировки, вызванной коронавирусом. И тем более удивительно, что для модели решили пересмотреть комплектации.

В зависимости от версии исполнения Seltos получит различные декоративные опции (отделка рычага КП кожей, вставки "под металл" в блоке управления климат-контролем, двойные патрубки выхлопной системы и так далее). Но вот что действительно отличает индийский Kia Seltos от российского, так это наличие версий с люком в крыше с электроприводом, которого нет на нашем кроссовере даже в топовой версии за 1 999 900 рублей.

Фото: Пресс-служба Kia
Kia рассказала, когда ждать обновленный Rio в России

На сколько Kia Seltos окажется дороже после обновления, не уточняется. Неизвестны и сроки, когда дилеры смогут начать продажи: в стране только-только начинают ослаблять режим самоизоляции. Ясно одно, Kia намерена любым способом усилить и без того хорошие позиции новинки, чтобы отвоевать часть клиентов у второй генерации Hyundai Creta, за которой выстраиваются очереди.

Напомним, в России Kia Seltos продаётся с бензиновыми двигателями 1.6 MPI мощностью 121 и 123 л.с. в зависимости от типа привода (МКП и "автомат"), "атмосферником" объёмом 2.0 литра на 149 сил в паре с вариатором и 177-сильным турбомотором 1.6 T-GDI, агрегатируемым с преселективной роботизированной трансмиссией. Цена на кроссовер в базовой версии начинается от 1 119 900 рублей, но купить такие можно будет начиная с июня.

В Haval рассказали, считают ли внедорожник H5 "убийцей УАЗа"
#Kia