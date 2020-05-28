Kia Seltos подорожает из-за пересмотра комплектаций

Судьба Kia в Индии складывается непросто: пока бренд представлен двумя моделями - кроссовером Seltos и вэном Carnival, причём первый так и не поступил в продажу из-за блокировки, вызванной коронавирусом. И тем более удивительно, что для модели решили пересмотреть комплектации.

В зависимости от версии исполнения Seltos получит различные декоративные опции (отделка рычага КП кожей, вставки "под металл" в блоке управления климат-контролем, двойные патрубки выхлопной системы и так далее). Но вот что действительно отличает индийский Kia Seltos от российского, так это наличие версий с люком в крыше с электроприводом, которого нет на нашем кроссовере даже в топовой версии за 1 999 900 рублей.

На сколько Kia Seltos окажется дороже после обновления, не уточняется. Неизвестны и сроки, когда дилеры смогут начать продажи: в стране только-только начинают ослаблять режим самоизоляции. Ясно одно, Kia намерена любым способом усилить и без того хорошие позиции новинки, чтобы отвоевать часть клиентов у второй генерации Hyundai Creta, за которой выстраиваются очереди.

Напомним, в России Kia Seltos продаётся с бензиновыми двигателями 1.6 MPI мощностью 121 и 123 л.с. в зависимости от типа привода (МКП и "автомат"), "атмосферником" объёмом 2.0 литра на 149 сил в паре с вариатором и 177-сильным турбомотором 1.6 T-GDI, агрегатируемым с преселективной роботизированной трансмиссией. Цена на кроссовер в базовой версии начинается от 1 119 900 рублей, но купить такие можно будет начиная с июня.