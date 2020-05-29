Мишустин включил СМИ в перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Действующими мерами поддержки смогут пользоваться издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, информационные агентства, а также выпускающие газеты типографии.

С развитием пандемии COVID-19 у медиаотрасли упала выручка от продажи своей продукции, снизились доходы от рекламы, сокращается подписка. Особенно, отмечают в правительстве, пострадали небольшие компании и организации в регионах, в большинстве своем относящиеся к малому и среднему бизнесу.

При этом отечественные СМИ продолжают свою информационную работу. "Сейчас роль СМИ особенно важна: граждане должны получать оперативную и достоверную информацию о происходящем", - цитирует премьер-министра Михаила Мишустина пресс-служба правительства.