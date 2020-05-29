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Шоураннер отмененного сериала по "Темной башне" раскрыл его сюжет

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    29.05.2020, 14:32
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новость, провоцирующая зубовный скрежет у поклонников Стивена Кинга и просто хорошего фэнтези. Шоураннер отменённого сериала по мотивам "Тёмной башни" Глен Маззара, известный также "Ходячими мертвецами", рассказал о том, чего нас всех лишило решение Amazon отказаться от шоу. Его слова приводит ComicBook.

Фото: www.kinopoisk.ru
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Оказывается, сериал был распланирован на целых три сезона, то есть планы были масштабные.

В основу сценария, напомним, лёг четвёртый роман цикла - "Колдун и Кристалл", а также частично первый - "Стрелок".

Осторожно, далее встречаются спойлеры книг!

Первый сезон, в соответствии с хронологией, должен был раскрыть события юности Роланда Дискейна и завершиться гибелью его возлюбленной Сьюзан, сильно повлиявшей на его характер.

Во втором разворачивалось противостояние Роланда с Фарсоном, которое приводит к трагической гибели матери Стрелка. Причём предполагалось уделить больше внимания героине, чем это сделал Кинг.

Далее - падение Гилеада и Битва на Иерихонском холме, и к концовке третьего сезона мы бы оказались у начала событий романа "Извлечение троих".

Всего этого мы не увидим, потому что отснятый в прошлом году пилотный эпизод боссов Amazon не удовлетворил. Возможно, оно и к лучшему: горький опыт полнометражной "Тёмной башни" научил (в который раз) читателей Кинга, что лучше ничего, чем халтура.

Напомним, сейчас Amazon сконцентрировался на масштабном сериале по мотивам творчества Дж.Р.Р. Толкина.

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