Как будут регулировать трудовые отношения в период пандемии

В Минтруде проанализировали поведение работодателей в период нерабочих дней. Ведомством подготовлен проект постановления правительства "Об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году" (есть в распоряжении "Российской газеты"). Это временные правила, которые в случае утверждения будут действовать только в течение нынешнего года.

Сейчас документ поступил на рассмотрение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. Сначала предложения рассматривает трехсторонняя комиссия, потом они поступают в правительство, напоминает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Впрочем, у экспертов уже есть замечания к документу.

Работодателям предлагается максимально сохранять рабочие места: не увольнять сотрудников, а только перемещать их

Что в нем нового и принципиально важного? Так, ограничивается введение простоя. "Нельзя будет применять такую норму, как простой, в отношении работников, на которых распространяются ограничительные меры, - поясняет доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" Людмила Иванова-Швец. - Если магазину официально запретили работать по соображениям эпидемиологической безопасности, но в условиях объявленных нерабочих дней он должен платить своим сотрудникам среднюю зарплату, он уже не сможет прибегнуть к такому ухищрению, как объявление простоя. Некоторые предприниматели до этого додумались, так как по нынешнему законодательству они в случае простоя могут платить сотрудникам две трети от оклада. Теперь же это станет незаконно".

В то же время в правилах говорится, что простой может применяться к работникам, на которых не распространяются ограничительные меры, связанные с особыми обстоятельствами. И оплата в этом случае идет в размере не менее двух третей тарифной ставки или оклада, рассчитанной пропорционально времени простоя. Если же простой случился по вине работодателя, то он оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы работника. "Эти нормы и сейчас есть в Трудовом кодексе, - подчеркивает Сафонов. - Но мы говорим об особых обстоятельствах. Если они введены, объявлены нерабочие дни, но некоторые предприятия не подпадают под ограничения, а тем не менее не могут продолжить работу, то они должны объявлять простой с оплатой двух третей от среднего заработка сотрудников. Они же не виноваты в этих обстоятельствах. И люди не виноваты. А две трети от среднего заработка намного больше, чем две трети от оклада".

Кроме того, как следует из документа, теперь будут ужесточены и условия увольнения сотруд­ников.

"В Трудовом кодексе есть две группы увольнений: по инициативе работника и по инициативе работодателя. На 2020 год фактически осталась одна группа: по инициативе работника, - говорит Иванова-Швец. - Правда, остается право у работодателя уволить за нарушение трудовой дисциплины. Есть еще возможность уволить по соглашению сторон, когда договариваются две стороны. И если увольнение по собственному желанию не предусматривает никаких выплат сотруднику, то увольнение по соглашению сторон, как правило, сопровождается выплатой определенного выходного пособия для работника. Но, учитывая сложное финансовое положение предприятий и организаций во время вынужденного простоя, на большой размер такого пособия работнику вряд ли стоит надеяться".

Однако эксперт напоминает, что нередки случаи, когда работник под давлением работодателя пишет заявление по собственному желанию. "По статистике только 10% работников возмущаются и защищают свои права. Профсоюзов ведь в большинстве компаний нет. Вопрос с принуждением к увольнению пока никак не отрегулирован", - добавляет эксперт.

Есть одно послабление для работодателей - это возможность переводить работника в случае производственной необходимости сроком до трех месяцев, а не одного, как сейчас, на другую работу внутри предприятия или организации. При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного согласия работника. Оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе. "Получается, что работодателю предлагается максимально сохранить рабочие места - не сокращать, не увольнять, только перемещай внутри, но штат сохрани", - отмечает Иванова-Швец.

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.

Нельзя будет не платить зарплату. При сохранении зарплаты в период действия ограничительных мер (нерабочие дни) ее размер должен соответствовать тому, который работник получил бы, если бы отработал эти дни полностью. К тому же зарплату нельзя будет задерживать, ссылаясь на особые условия. Чтобы люди могли ее вовремя получить, сотрудники отделов кадров и бухгалтерии должны приезжать на работу и вовремя производить начисления и расчет с сотрудниками. Правда, как отмечает доцент РЭУ им. Плеханова Фарида Мирзабалаева, не учитывается дополнительная интенсивность и напряженность труда, которая возникнет в особых условиях. У учителей и преподавателей, например, возрастают затраты на консультации, подготовку и проверку работ школьников и студентов и т.д.

Уточняется и порядок перевода на удаленную работу. Работника могут отправить на удаленку, но только при наличии технических и организационных возможностей для выполнения соответствующей работы. В приоритетном порядке на работу в удаленном режиме переводятся беременные женщины, родители с малолетними детьми, инвалиды.

Для изменения режимов рабочего времени издается соответствующий приказ работодателя, в котором отражается время начала и окончания работы, продолжительность рабочего дня и другие (при необходимости) условия. Если необходимо совмещать удаленку и работу в офисе, то составляется график работы и данное условие отражается в приказе о переходе на удаленную работу, с которым необходимо ознакомить работника под роспись. Заработная плата в период удаленного режима работы при сохранении обязанностей, которые возложены на работника, не уменьшается.

Работодатели теперь не смогут задерживать работникам выплату зарплаты, ссылаясь на "особые условия"

Важный момент о предоставлении отпусков. В случае предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска вне утвержденного графика отпусков оплата производится в срок, устанавливаемый по соглашению сторон. Если отпуск пришелся на нерабочие дни, то он продлеваться не будет. Но по соглашению сторон его можно перенести на другое удобное работнику время. Временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска.

"Представленные правила регулирования трудовых отношений - это еще несколько шагов в сторону защиты прав работников и несколько шагов для ограничения действий работодателей", - констатирует Иванова-Швец.

Тем временем

Пенсионный стаж медицинских работников всех категорий, работающих с зараженными коронавирусом пациентами, в 2020 году будет формироваться из расчета один день за три, сообщили в пресс-службе минтруда. Такая норма содержится в проекте постановления правительства, который сейчас разрабатывает ведомство. Документ подготовлен по поручению президента.

"День работы с пациентами с COVID-19 в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях, а также в подразделениях скорой помощи в 2020 году будет учитываться как три дня, - сказал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов. - Так, фельдшер скорой помощи, в течение 2 месяцев выезжающий на вызовы к больным с коронавирусной инфекцией, "заработает" спецстаж в полгода".

Подготовил Алексей Дуэль