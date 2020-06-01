Как получить выплату на детей до 3 лет? Могут ли ее оформить семьи без права на материнский капитал?

- С апреля по июнь семьям с детьми младше трех лет выплачивается пособие в размере 5 тысяч рублей. То есть, общая сумма за 3 месяца составляет 15 тыс. рублей.

С 1 апреля оформить его могли семьи с правом на материнский капитал, всего в них воспитывается 3,5 млн детей. Однако до 1 января 2020 года сертификат выдавался при рождении второго и последующего ребенка. Получается, что семьи с единственным ребенком, который появился ранее этого срока, остались без выплаты, поэтому с 20 апреля ограничения отменили. В результате право на пособие получили все родители, дети которых родились с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года включительно, то есть на 1,5 млн детей больше, чем изначально.

Пособие выплачивается на каждого ребенка в возрасте до трех лет, не зависимо от дохода семьи, не облагается налогами, не учитывается при назначении других мер поддержки. Сегодня подать заявление на него можно до 1 октября, то есть деньги вернут за предыдущие месяцы при условии, что право на материальную помощь у семьи возникло до 1 июля.

Чтобы оформить выплату, нужно заполнить заявление в личном кабинете на портале Госуслуг или на сайте ПФР, можно обратиться в МФЦ. В заявлении потребуется указать сведения из свидетельства о рождении ребёнка и данные банковского счёта для перевода денег. Если в семье несколько детей в возрасте до трёх лет, информацию о них нужно указать в одном общем заявлении. Из средств федерального бюджета на выплату пособия выделено 75 млрд рублей.

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