Роспотребнадзор подготовил рекомендации для кафе и ресторанов

Расстояние между столиками в кафе и ресторанах после их открытия должно составлять 1,5 метра. Для посетителей должны быть доступны умывальники для рук с мылом и дезинфицирующими средствами.

Обслуживать посетителей сотрудники кафе и ресторанов должны в масках - одноразовых или многоразовых. Особое внимание уделяется дезинфекции помещений и обработки посуды и инвентаря, который используется для приготовления блюд.

Все места общего пользования должны обрабатываться дезинфицирующими средствами каждые 2-4 часа. Каждые два часа рабочие помещения нужно проветривать. В закрытых помещениях должны применяться устройства обеззараживания воздуха. Рекомендуется использовать современные посудомоечные машины с дезинфицирующим эффектом.

"Соблюдение всех мер предосторожности при посещении кафе и ресторанов позволит снизить риск заражения новой коронавирусной инфекцией и сохранить здоровье сотрудников и посетителей. Опыт показывает, что при четком соблюдении всех рекомендаций риски инфицирования минимальны",- пояснили в Роспотребнадзоре.

Там отметили, что деятельность предприятий общественного питания возобновляется на основании решения глав регионов, а также предложений и предписаний главных государственных санитарных врачей регионов.