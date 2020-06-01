В номере предложат жить одному, на пляже запретят садиться на чужой шезлонг, а перед шведским столом нельзя будет надолго задерживаться.

Роспотребнадзор разработал и опубликовал рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений. Если человек путешествует один, то он должен рассчитывать на то, что жить в номере придется одному. А вот если путешествует семья, то ее поселят, как и полагается, в один номер. В закрытых помещениях придется носить маски. И соглашаться на ежедневное измерение температуры тела.

Владельцам курортных комплексов придется нанимать больше горничных. Влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств должна быть ежедневной. А матрасы и наматрасники требуется обрабатывать парогенератором.

Роспотребнадзор рекомендует организовывать доставку еду по номерам. Если не получается, то в столовых и ресторанах расставлять столики с учетом социальной дистанции - не ближе чем в двух метрах друг от друга. За столик рекомендуется сажать только одного человека. Но если обедать приходит семья, то ее можно посадить и за один стол. Организация шведского стола допускается, но блюда надо расставлять таким образом, чтобы между ними тоже оказалась дистанция в два метра.

Шведский стол допускается, но между блюдами должна быть дистанция в два метра

Шезлонги, раздевалки, кулеры с питьевой водой на пляжах также отодвинут друг от друга на два метра. Рекомендуется наносить сигнальную разметку на песок, чтобы отдыхающие старались не приближаться друг к другу. При таком раскладе мест на пляже для всех желающих может не хватить. Если пляж принадлежит санаторию или пансионату, сотрудники учреждений должны будут контролировать число желающих позагорать. А вот маски на пляжах никто носить не заставит.