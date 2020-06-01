Выплату в 10 тысяч рублей на ребенка 1 июня получат 10 млн семей

В первый день перечисления выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка в возрасте от трех до 16 лет ее смогут получить 10 млн семей, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда России. По подсчетам ведомства, бюджет будет пополнен в семьях, в которых растут 15 млн детей этого возраста.

"Выплату на детей от трех до 16 лет 1 июня получат семьи, подавшие заявление до 22 мая включительно, - уточнили в Пенсионном фонде. - Если заявление направлено 23-25 мая, средства поступят 2 июня".

По результатам обработки заявлений специалисты Пенсионного фонда обращают внимание, что больше всего ошибок было допущено при указании реквизитов банковского счета. В таком случае специалисты рекомендуют дождаться ответа по первому заявлению и затем направить второе с корректной информацией.

Кроме того, в отдельных случаях потребуется личное обращение заявителя в МФЦ или клиентскую службу Пенсионного фонда, добавили в ведомстве.