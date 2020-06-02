Как оплачиваются работающим пенсионерам отмененные рабочие дни 6-8 мая

Как оплачиваются отмененные рабочие дни 6-8 мая работающим пенсионерам 65+?
Если работающий гражданин старше 65 лет был переведен на удаленный формат работы в период нерабочих дней, то включение в трудовой договор дополнительных условий о работе вне места расположения работодателя в связи распространением коронавируса не лишает работников гарантий, предусмотренных ТК РФ, разъяснили в Роструде. Соответственно, если работник трудился полное время и выполнял объем работы, то причин для снижения работодателем заработной платы нет.
Если в период нерабочих дней работнику старше 65 лет в связи с введением ограничительных мер карантинного характера был оформлен листок нетрудоспособности, то данные дни оплачиваются по правилам оплаты листков нетрудоспособности.
Если на организацию, в которой трудится работник старше 65 лет, распространялось действие указов президента России о нерабочих днях, то за ним сохранялась заработная плата (включая все стимулирующие и компенсационные доплаты), которую работник получил, если бы отработал эти дни полностью (отработал норму рабочего времени при повременной оплате, выполнил норму труда при сдельной оплате).
Поскольку нерабочие дни не относятся к выходным или нерабочим праздничным дням, в обоих случаях заработная плата начисляется в обычном, а не повышенном размере.