Какие санитарные правила будут действовать на транспорте

На всех вокзалах и на всех видах транспорта во время поездки рекомендуется регулярная гигиена рук. Рассчитываться за проезд лучше безналичным способом, то есть по карте. Все транспортные средства должны регулярно обрабатываться дезинфицирующими средствами.
Помимо общих рекомендаций для каждого вида транспорта есть свои. Так, в автобусах минтранс рекомендовал по возможности разграничить зону между водителями и пассажирами. На авиатранспорте на первых двух этапах снятия ограничений пассажир должен использовать защитные маски и перчатки на входе в аэровокзал, в аэропорту и на борту воздушного судна во время полета. Соблюдать дистанцию в 1,5 метра рекомендовано при посадке на самолет, выходе из него и передвижении по салону. На первом этапе снятия ограничений пассажирам придется в течение всего полета оставаться на местах с пристегнутыми ремнями. Выходить можно только в туалет. На третьем этапе носить маски и перчатки нужно будет в случае выявления на борту пассажира с симптомами заболевания.
На железнодорожных вокзалах маски и перчатки можно будет приобрести в кассах и вендинговых аппаратах. Температуру пассажирам будут измерять перед посадкой в поезд и в пути следования два раза в сутки. А при подозрении на инфекцию пассажира изолируют в спецпомещении. Социальную дистанцию рекомендуется соблюдать в местах скопления людей. На морском и речном транспорте у всех входящих будут измерять температуру. Также проверка температуры будет проходить во время поездки.
Пассажиры должны соблюдать дистанцию и заполнить специальную форму о состоянии здоровья с информацией о температуре тела, респираторных симптомах, возможных контактах с заболевшими и поездках в другие страны. Соблюдение правил потребует от транспортников дополнительных расходов. Но цены они обещали не поднимать. Авиакомпании уже вводят новые правила. Например, накануне об этом сообщил "Аэрофлот". При этом, по данным сервиса по продаже билетов "Туту.ру", средний чек на авиабилеты в июне оказался на 25% ниже, чем в июне 2019 года.