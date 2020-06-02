Какие санитарные правила будут действовать на транспорте

Пассажирам поездов, самолетов, судов и автобусов стоит носить маски и перчатки, а на автотранспорте и городском наземном транспорте еще и рассаживаться подальше друг от друга. Такие рекомендации для поэтапного выхода из режима ограничений на всех видах транспорта разработал минтранс. Правила согласованы с Роспотребнадзором. Пока они носят рекомендательный характер. Так что пассажирам стоит самим позаботиться о своей безопасности, говорят эксперты. В рекомендациях как раз рассказано, как это сделать.

Размять ноги лучше заранее на земле, в полете на первом этапе вставать с кресел, кроме похода в туалет, запрещено. Фото: istock / Animaflora

На всех вокзалах и на всех видах транспорта во время поездки рекомендуется регулярная гигиена рук. Рассчитываться за проезд лучше безналичным способом, то есть по карте. Все транспортные средства должны регулярно обрабатываться дезинфицирующими средствами.

Помимо общих рекомендаций для каждого вида транспорта есть свои. Так, в автобусах минтранс рекомендовал по возможности разграничить зону между водителями и пассажирами. На авиатранспорте на первых двух этапах снятия ограничений пассажир должен использовать защитные маски и перчатки на входе в аэровокзал, в аэропорту и на борту воздушного судна во время полета. Соблюдать дистанцию в 1,5 метра рекомендовано при посадке на самолет, выходе из него и передвижении по салону. На первом этапе снятия ограничений пассажирам придется в течение всего полета оставаться на местах с пристегнутыми ремнями. Выходить можно только в туалет. На третьем этапе носить маски и перчатки нужно будет в случае выявления на борту пассажира с симптомами заболевания.

Пассажирам рекомендовали надевать маску в любом транспорте

На железнодорожных вокзалах маски и перчатки можно будет приобрести в кассах и вендинговых аппаратах. Температуру пассажирам будут измерять перед посадкой в поезд и в пути следования два раза в сутки. А при подозрении на инфекцию пассажира изолируют в спецпомещении. Социальную дистанцию рекомендуется соблюдать в местах скопления людей. На морском и речном транспорте у всех входящих будут измерять температуру. Также проверка температуры будет проходить во время поездки.

1,5 метра должна быть дистанция между пассажирами при посадке в самолет и выходе из него

Пассажиры должны соблюдать дистанцию и заполнить специальную форму о состоянии здоровья с информацией о температуре тела, респираторных симптомах, возможных контактах с заболевшими и поездках в другие страны. Соблюдение правил потребует от транспортников дополнительных расходов. Но цены они обещали не поднимать. Авиакомпании уже вводят новые правила. Например, накануне об этом сообщил "Аэрофлот". При этом, по данным сервиса по продаже билетов "Туту.ру", средний чек на авиабилеты в июне оказался на 25% ниже, чем в июне 2019 года.