Производителям и продавцам подакцизных товаров предоставят господдержку

Субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), которые занимаются производством или продажей подакцизных товаров, предоставят меры господдержки. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Мера коснется юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из перечня наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Те из них, что занимаются производством или продажей подакцизной продукции (алкоголь, табак, бензин), смогут рассчитывать на действующие меры господдержки. К примеру, на получение грантов в размере МРОТ на зарплаты сотрудникам.

Прежде, если малое или среднее предприятие помимо (или в рамках) основной деятельности торговало подакцизными товарами или занималось добычей полезных ископаемых, оно не имело права на господдержку. Поддержку, в частности, смогут получить МСП, которые работают в сфере общепита и гостиничного бизнеса и имеют лицензию на алкоголь.