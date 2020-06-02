Роспотребнадзор дал рекомендации по восстановлению работы больниц

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предлагает разработать в субъекте (Федерации) план мероприятий (дорожную карту) по поэтапному восстановлению профильной деятельности медицинских организаций, предусмотрев постоянное функционирование в регионе достаточного коечного фонда инфекционного профиля для оказания специализированной медицинской помощи в полном объеме больным инфекционными заболеваниями, включая функционирование в режиме инфекционного стационара (до особого распоряжения) отделений (стационаров) для лечения больных пневмониями и другими инфекциями нижних дыхательных путей (с разработкой схем маршрутизации таких больных), - указано в документе".

Также нужно предусмотреть меры по оперативному развертыванию дополнительного коечного фонда в случае осложнения эпидемиологической ситуации, в том числе в период сезонного эпидемического подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, включая создание обновляемого резерва средств и индивидуальной защиты для работников медицинских организаций и населения в объеме не менее 3-х месячной потребности.

Среди необходимых мероприятий по возвращению стационара, перепрофилированного для лечения пациентов с COVID-19, к обычной работе, Роспотребнадзор перечисляет поэтапное полное освобождение помещений от пациентов с коронавирусом, проведение заключительной дезинфекции и генеральной уборки. Койки необходимо расставить на расстоянии не меньше полутора метров друг от друга.

Прежде чем попасть в больницу, все пациенты должны будут пройти тест на COVID-19. При плановой госпитализации сдать анализ надо будет не ранее, чем за семь дней до поступления в стационар. В экстренном случае это будет сделано в приемном отделении. Предусматривается, что питание пациентов и максимальное количество процедур будут проводить непосредственно в палатах.