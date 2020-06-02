Совфед одобрил закон о двукратном увеличении пособия семьям с детьми

Согласно действующему законодательству, минимальное пособие на первого ребенка составляет 1500 рублей. Однако с 2007 года выплата ежегодно индексируется и с 1 февраля составляет 3 375 рублей. В два раза повысить эту сумму на фоне пандемии предложил президент РФ Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Чаще всего это пособие получают молодые семьи, студенты - люди, которые на момент рождения первого ребенка не имеют трудового стажа, уточнил зампред Совфеда Николай Журавлев. По его информации, таких граждан в нашей стране около 300 тысяч человек.

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Согласно принятому закону, также повышается максимальный размер пособия для ряда категорий граждан - в частности, для тех, кто остался без работы в период декретного отпуска. Выплата вырастет с 6000 рублей до 13 504 рублей.