Как организовать проживание работников на территории летних лагерей

"Работаю в детском оздоровительном лагере Волгоградской области слесарем-сантехником. Сегодня на внеочередном общем собрании персонала, администрацией в лице директора ДОЛ было объявлено, что в течение всех смен отдыха, а это июнь, июль и август, сотрудникам нельзя покидать территорию лагеря. То есть постоянное проживание работников лагеря на его территории в период отдыха детей обязательно. Доплата при этом не предусмотрена. Насколько законны эти требования нашей администрации?" Serg

В Роспотребнадзоре России подтвердили: в этом летнем сезоне действуют рекомендации о том, чтобы работники детских лагерей действительно не покидали их территорию в течение всей смены, хотя решение в каждом регионе принимают местные власти. Ответ по организации работы и ее оплаты в таких условиях по просьбе "Российской газеты" подготовили эксперты Министерства труда и соцзащиты России.

В условиях пандемии и специфики деятельности учреждений в отношении работников могут применяться ограничительные мероприятия, предусматривающие особые условия работы организаций, в том числе временное проживание в организации работников (обсервация).

Продолжительность рабочего периода одновременно с проживанием, так называемой рабочей смены, устанавливается локальными нормативными актами, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

В случае введения ограничительных мер и особых условий работы, работникам необходимо осуществлять дополнительные выплаты или оговаривать иные формы поддержки за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, размер которых может устанавливаться коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.

При применении ограничительных мероприятий, предусматривающих особый характер работы в организации, между работником и работодателем необходимо заключить также дополнительное соглашение, в рамках которого следует определить соответствующие условия работы и ее оплаты, компенсации.