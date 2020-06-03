Ростуризм назвал сроки открытия пляжей Кубани и Крыма

На юге России пляжи могут открыться в течение ближайших двух недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова.

Она объяснила, что сейчас с Роспотребнадзором дорабатываются дополнительные требования. Так, эксперты рассматривают возможности запуска работы пляжей до 1 июля, когда морская вода уже прогреется.

Елена Лысенкова отметила, что одна из проблем - это вопрос контроля: из-за карантина россияне стали чаще посещать опасные дикие пляжи.

Напомним, ранее власти Кубани первоначально планировали открыть пляжи при санаториях и пансионатах с медлицензией для отдыхающих 1 июня.

Как писала "РГ", на Кубани в первый день лета открылась 71 здравница, где приняли более тысячи отдыхающих.