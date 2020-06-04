ПФР открыл электронный сервис по выплатам на детей до 16 лет

Напомним, что единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. Выплата предоставляется единоразово с 1 июня 2020 года. На ее оформление есть несколько месяцев, подать заявление можно до 1 октября 2020 года в личном кабинете на портале госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. Обратиться в Пенсионный фонд можно по предварительной записи. Записаться можно на сайте ПФР.

Заявления на выплату рассматриваются в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней на банковский счет заявителя.

"Если по прошествии восьми рабочих дней с момента подачи заявления семья не получила средства, родители могут направить обращение через электронный сервис Пенсионного фонда России online.pfrf.ru, специально разработанный и запущенный для информационной поддержки и консультирования по вопросам единовременной выплаты на детей", - сообщили в Пенсионном фонде России. В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда также размещены необходимые разъяснения о выплате, правила заполнения заявления и ответы на часто задаваемые вопросы.

Самыми распространенными причинами, из-за которых заявление о единовременной выплате не может быть удовлетворено, являются: отсутствие права на выплату - заявитель лишен родительских прав, не является гражданином РФ либо живет за рубежом, родитель уже подавал заявление о выплате на того же ребенка. Предоставлены недостоверные сведения - в заявлении неверно указаны имя родителя или ребенка, дата рождения, СНИЛС или родственная связь.