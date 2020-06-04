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проект «Социальный банк вопросов по COVID-19»

Здесь вы можете задать вопросы на любую тему, связанную с новой коронавирусной инфекцией, мерами поддержки населения, медиков и бизнеса.

Вам ответят ведущие специалисты Минздрава, Минэкономразвития, ЦБ, Роспотребнадзора, Пенсионного фонда России, Фонда обязательного медицинского страхования и других ведомств.

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Экономика
04.06.2020 15:28
Текст: Ольга Игнатова

ПФР открыл электронный сервис по выплатам на детей до 16 лет

Электронный информационный сервис по выплатам на детей в возрасте от 3 до 16 лет открылся на сайте Пенсионного фонда России. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Напомним, что единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет. Выплата предоставляется единоразово с 1 июня 2020 года. На ее оформление есть несколько месяцев, подать заявление можно до 1 октября 2020 года в личном кабинете на портале госуслуг. Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

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Заявление можно также подать в любую клиентскую службу Пенсионного фонда России или многофункциональный центр. Обратиться в Пенсионный фонд можно по предварительной записи. Записаться можно на сайте ПФР.

Заявления на выплату рассматриваются в течение пяти рабочих дней, средства перечисляются в течение трех рабочих дней на банковский счет заявителя.

"Если по прошествии восьми рабочих дней с момента подачи заявления семья не получила средства, родители могут направить обращение через электронный сервис Пенсионного фонда России online.pfrf.ru, специально разработанный и запущенный для информационной поддержки и консультирования по вопросам единовременной выплаты на детей", - сообщили в Пенсионном фонде России. В помощь родителям на сайте Пенсионного фонда также размещены необходимые разъяснения о выплате, правила заполнения заявления и ответы на часто задаваемые вопросы.

Самыми распространенными причинами, из-за которых заявление о единовременной выплате не может быть удовлетворено, являются: отсутствие права на выплату - заявитель лишен родительских прав, не является гражданином РФ либо живет за рубежом, родитель уже подавал заявление о выплате на того же ребенка. Предоставлены недостоверные сведения - в заявлении неверно указаны имя родителя или ребенка, дата рождения, СНИЛС или родственная связь.

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