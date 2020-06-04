В помощь выпускникам: Для московских 11-классников создали ресурс по подготовке к ЕГЭ

Как рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова:

- Итоговая аттестация - важнейший этап в жизни наших выпускников. В этом году одиннадцатиклассники находятся в особых условиях, и то с каким достоинством они проходят этот период, вызывает восхищение. Для того, чтобы выпускники не тратили драгоценное время на поиски нужных материалов, мы создали специальный онлайн-ресурс "В помощь выпускнику 2020" на портале "Школа большого города". Там собрано все необходимое для качественной подготовки к экзаменам - это и диагностические работы, и онлайн-занятия, и психологические консультации.

Блоки нового раздела позволяют ученику быстро найти все необходимое для подготовки к итоговой аттестации. Например, выпускники смогут потренироваться в заполнении экзаменационных бланков, послушать советы членов предметных комиссий, повторить пройденный материал с помощью онлайн-занятий на Московском образовательном телеканале, программ Городского методического центра и Центра педагогического мастерства. Проверить, насколько хорошо 11-классники знают школьные предметы, помогут онлайн-диагностики Московского центра качества образования и онлайн-сервис "Мои достижения". С их помощью ребята могут получить объективную оценку знаний и подробный анализ результатов.

Учитывая, что подготовка к экзаменам - волнительный процесс, в разделе собраны советы психологов Городского психолого-педагогического центра. Они дадут рекомендации, как справиться со стрессом и достичь максимального успеха на ЕГЭ.

Новый ресурс станет полезным дополнением к дистанционным консультациям, которые столичные педагоги сейчас проводят для 11-классников. Ресурсом могут воспользоваться не только москвичи, но и все выпускники страны.

Напомним, Единый государственный экзамен в столице начнется 3 июля. Впервые держать его могут только те выпускники, которые планируют в этом году поступать в вузы. По данным Департамента образования и науки, из школ столицы выйдет в этом году 57,5 тысячи 11-классников. В школах Москвы для сдающих экзамены обеспечат соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований чтобы предупредить заражение вирусной инфекцией. Школьники и персонал будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: перчатками и масками, а выпускникам будет обеспечена социальная дистанция во время проведения экзамена.