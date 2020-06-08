Россия снимает часть ограничений на выезд за рубеж и на въезд в страну. Пока не для всех, а только для тех граждан, которым нужно ухаживать за родными и близкими, отправиться на учебу, на работу или для лечения. О подписании такого распоряжения объявил премьер-министр Михаил Мишустин. Поскольку ситуация с коронавирусом стабилизировалась, то следующим шагом станет и открытие туристического сезона в РФ, которое в кабмине ожидают с 1 июля.

Изменения на "вирусном фронте", а также новые решения обсуждались вчера на двух мероприятиях под руководством главы кабмина - на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом и на совещании с вице-премьерами.

Открывая заседание совета, премьер-министр рассказал о хороших тенденциях. Самое главное, прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России затормозился - по данным на вчерашний день, он не превышал двух процентов. А в Москве всего один процент, уточнил Михаил Мишустин. "Риски для людей все еще есть, - предупредил он. - Следует сохранять полную готовность, чтобы реагировать на любую нештатную ситуацию".

И все же на фоне стабилизации ситуации можно говорить об отмене ряда ограничений. "Подписано распоряжение правительства, которое дает возможность гражданам России выехать из страны, чтобы позаботиться о больных родственниках, проживающих в других государствах, - сообщил глава кабмина. - А также для тех, кто едет на работу или учебу". Выезд предусмотрен и для россиян, которым необходимо получить медицинскую помощь за рубежом, добавил он. Въехать в Россию, уточнил он, смогут и иностранные граждане. Это коснется тех, кто собирается пройти лечение в российских медорганизациях, а также тех, у кого в РФ живут близкие родственники, опекуны или попечители, нуждающиеся в уходе. Внести изменения в режим ограничений кабмин решил в ответ на обращения граждан, сказал Мишустин.

Когда можно будет полететь или поехать за рубеж с другими целями, в правительстве пока не заявили. Однако стало известно, когда в кабмине планируют полноценное открытие межрегионального сообщения, а значит, и туристического сезона. С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию, напомнил глава правительства. А теперь во всей стране курортный сезон готов к открытию - оно должно быть постепенным, с соблюдением мер безопасности, отметил он.

Внести изменения в режим ограничений кабмин решил в ответ на обращения граждан

О планах на эту тему подробнее рассказал в своем докладе его заместитель Дмитрий Чернышенко. "Июнь уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры к запуску и аккуратному старту, - сообщил он. - А с 1 июля мы планируем, что уже можно будет полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок". В кабмине, кроме того, ожидают, что в ближайшие недели запустятся отели в половине регионов, добавил докладчик. "Сегодня уже более 40 регионов соответствуют критериям открытия", - уточнил он.

Губернаторам предстоит в срок до 15 июня подготовить планы запуска туротрасли в своих регионах. "Эти планы они разрабатывают совместно с Ростуризмом, Роспотребнадзором и минздравом, - сообщил Чернышенко. - Важно, чтобы в регионах аккуратно, постепенно, с соблюдением всех необходимых мер безопасности возобновилась работа".

А съездить будет куда - для этого появляются новые возможности. За лето откроется более 10 новых внутренних туристических маршрутов - по таким направлениям, как Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай. На них впервые появятся чартеры, и поездки подешевеют, ожидает Чернышенко. А еще снизить цены на путевки (на всех внутренних направлениях) поможет введение дополнительных льготных тарифов для семей с детьми. "Мы планируем разнообразить возможности детского туризма, чтобы каждый ребенок мог летом отдохнуть гарантированно", - добавил докладчик. В целом же у внутреннего туризма, по его оценке, хорошие перспективы: он имеет потенциал десятикратного роста.

Чтобы по стране охотнее путешествовали, надо заняться системным развитием отрасли, отметил со своей стороны Михаил Мишустин. "У нас нет проблемы со спросом на внутренний туризм, - считает Мишустин. - Проблема - в нехватке качественной туристической инфраструктуры и сервиса по конкурентным ценам". В кабмине, подчеркнул его глава, намерены преодолевать этот барьер, активно поддерживая инвесторов отрасли. По словам председателя правительства, в общенациональный план действий по поддержке экономики включены соответствующие меры. Среди них льготные условия возврата ранее выданных кредитов туркомпаниям и расширение господдержки внутренних и въездных туроператоров.

Нацплан по восстановлению экономики в кабмине вчера обсуждали не только в туристическом "разрезе". Михаил Мишустин, ставя задачи по доработке документа, заявил, что каждая мера плана должна обеспечивать рост доходов граждан. Только это позволит выйти на стабильную траекторию роста ВВП.

Среди первоочередных задач глава правительства назвал восстановление занятости и поддержку людей в непростой период. Меры, по его словам, необходимы, чтобы сформировать дополнительный спрос на специалистов, обеспечить людям необходимый уровень зарплат, снизить число бедных и увеличить численность занятых в малом и среднем бизнесе. При доработке плана Мишустин поручил учесть мнения экспертов, предпринимателей и парламентариев.