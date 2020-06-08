Мишустин заявил о новых мерах по поддержке безработных

Ситуация на рынке труда в России постепенно стабилизируется. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Он также рассказал о поддержке тех граждан, которые пока не смогли найти работу.

Глава кабмина считает, что стабилизация на рынке труда отчасти связана с поэтапным выходом регионов из режима карантина. По его словам, свою роль сыграл и пакет мер по поддержке занятости и экономики, разработанный правительством.

- Мы продолжим оказывать поддержку гражданам, которые оказались без работы из-за коронавируса, - подчеркнул премьер-министр.

Он заявил, что кабмин подготовил постановления на тему поддержки безработных. Документы были проработаны во исполнение поручений главы государства.

Так, решено, что минимальное пособие по безработице в мае - июле 2020 года будет увеличено в три раза. И на три месяца продлевается возможность получать данное пособие тем, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.

Другая мера нацелена на индивидуальных предпринимателей, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта. В июне - августе они получат пособие по безработице в максимальном размере - 12 тысяч 130 рублей.

Кроме того, увеличено число семей с детьми, которые вместе с таким пособием получат выплату на каждого ребенка в размере 3 тысяч рублей в месяц (все три летних месяца).